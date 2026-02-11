Clásico Nacional tiene nuevo “padre”: Estadísticas de América y Chivas previo al partido este 14 de febrero

Este próximo sábado 14 de febrero y en pleno Día del Amor y la Amistad se estará llevando a cabo el partido América vs Chivas correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX , por lo cual podrían haber cambios importantes en la parte alta de la clasificación dependiendo el resultado final del llamado Clásico Nacional.

Será en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México, que las Chivas de Gabriel Milito buscarán ampliar su récord de victorias consecutivas que suman en el campeonato, mientras que las Águilas de André Jaridine buscarán escalar hasta la segunda posición de manera temporal.

América, Chivas y Cruz Azul aún pueden fichar bajo estas condiciones de la Liga MX Por reglamento de la Liga MX, todos los equipos aún podrán realizar fichajes hasta el próximo 6 de marzo pero con algunas condiciones y candados. 11 febrero, 2026

Estadísticas de América y Chivas previo al Clásico Nacional

En el vigente torneo Clausura 2026 de la Liga MX el América se ha enfrentado a un importante sube y baja de resultados adversos y positivos, pues iniciaron el campeonato con dos empates ante Xolos de Tijuana y Pachuca, además de que perdieron 2-0 ante el Atlético de San Luis en calidad de locales.

Pese a ello, hoy en día Las Águilas suman un total de tres victorias consecutivas entre Liga MX y Concachampions, esto gracias a las victorias que sumaron ante Necaxa, Rayados de Monterrey y el Olimpia.

Por su parte, las Chivas están viviendo su mejor momento futbolístico de los últimos seis años, pues de momento no han perdido un solo partido en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX, lo cual los mantiene en el primer lugar con 15 puntos tras ganarle a Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán.

Es importante mencionar que la última vez que las Chivas lograron sumar seis victorias al hilo fue en el torneo Bicentenario 2010, esto cuando consiguieron su histórica racha de ocho triunfos de forma consecutiva.

Últimos 5 resultados entre América y Chivas en Liga MX

A pesar de lo importante que es para la Liga MX el partido Chivas vs América, la realidad es que el Clásico Nacional ha dejado de ser atractivo por la calidad de los partidos y los resultados tan grises.

Y es que en los últimos siete partidos entre estos clubes, suman un total de tres empates y dos victorias del América por marcador 1-0, así como un triunfo de las Chivas por 2-1 en el Apertura 2025.

