Donovan Carrillo y los atletas mexicanos que estarán en los juegos de invierno en Italia en busca de la gloria

Los juegos de invierno en Italia comenzaron oficialmente en las sedes de Milano y Cortina d’Ampezzo, reuniendo a los mejores atletas del mundo en disciplinas sobre hielo y nieve. La justa olímpica representa uno de los eventos deportivos más exigentes, donde la precisión, resistencia y técnica marcan la diferencia.

Para México, esta edición significa una oportunidad histórica de consolidar su presencia en deportes invernales. El Comité Olímpico Mexicano presentó el calendario oficial con horarios adaptados al tiempo de la CDMX, facilitando el seguimiento de cada competencia.

¿Quiénes son los atletas mexicanos y en qué disciplinas compiten?

La delegación mexicana está integrada por cinco deportistas que competirán en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo. Cada uno llega tras años de preparación en circuitos internacionales de alto nivel.

Donovan Carrillo encabeza la lista como referente del patinaje artístico, acompañado por:



Sarah Schleper

Lasse Gaxiola

Regina Martínez

Allan Corona

Quienes buscarán destacar en pruebas de velocidad y resistencia sobre nieve.

Donovan Carrillo, la esperanza mexicana sobre el hielo

Carrillo competirá en el programa corto y el programa libre, pruebas donde se evalúan técnica, ejecución artística y dificultad de elementos. Su presencia elevó el interés del público mexicano en los deportes invernales.

Especialistas consideran que su crecimiento competitivo podría posicionarlo entre los mejores del continente, abriendo camino para futuras generaciones de patinadores mexicanos en escenarios olímpicos.

El reto del esquí alpino y de fondo para México

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola afrontarán pruebas de alta velocidad en esquí alpino, donde cada segundo resulta decisivo. Por su parte, Regina Martínez y Allan Corona competirán en esquí de fondo, disciplina que exige resistencia extrema.

Estas participaciones reflejan el avance de México en deportes tradicionalmente dominados por países europeos y nórdicos, ampliando el panorama deportivo nacional.

¿Dónde ver las competencias en vivo desde México?

La cobertura oficial de los juegos de invierno en Italia se transmite a través de plataformas streaming especializadas en deportes además de ciertos canales de la televisión abierta.

Las plataformas ofrecen transmisiones en tiempo real, repeticiones y análisis especializados, permitiendo a la audiencia mexicana seguir cada presentación de sus representantes olímpicos:



Donovan Carrillo (patinaje artístico):

Programa corto — martes 10 de febrero, 11:30 am Programa libre — viernes 13 de febrero, 12:00 pm

Sarah Schleper (esquí alpino):

Super G — jueves 12 de febrero, 4:30 am Slalom gigante — domingo 15 de febrero, 3:00 am y 6:30 am

Lasse Gaxiola (esquí alpino):

Slalom gigante — sábado 14 de febrero, 3:00 am y 6:30 am Slalom — lunes 16 de febrero, 3:00 am y 6:30 am

Regina Martínez (esquí de fondo):

10 km — jueves 12 de febrero, 6:00 am

Allan Corona (esquí de fondo):

10 km — viernes 13 de febrero, 4:45 am



Todos los horarios corresponden al tiempo de CDMX.

