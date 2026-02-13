Donovan Carrillo en la final de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo regresó a la pista de hielo este viernes 13 para la final de Patinaje Artístico masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Donovan Carrillo en la final de Patinaje Artístico

Donovan Carrillo presentó un programa elaborado por el reconocido coreógrafo Benoit Ruchaud y la música estuvo inspirada en una mezcla de canciones de Elvis Presley.

En la final olímpica, Donovan Carrillo empezó con "My Way", una elección con mucho significado pues su abuela materna le había pedido que la patinara y la guardo para esta competencia.

Durante una entrevista declaró a Olympics que elegir su programa fue muy emotivo pues siempre quiso patinar con esa canción.

Evaluación de Donovan Carrillo

Composición: 7.14

Presentación: 7.32

Habilidades de patinaje: 7.14

Puntuación de los componentes factorizados: 71.94

En el programa corto obtuvo 75.56, en el programa largo 143.50 y en puntos acumulados obtuvo una calificación de 219.06.

¿Cuántas medallas ha ganado Donovan Carrillo?

En 2018, Donovan Carrillo se convirtió en el primer patinador mexicano en clasificar a la final de un Campeonato Mundial Senior y un año después aterrizó el primer triple Axel completado por un mexicano en competencia oficial de la ISU.

A partir de ese momento Donovan Carrillo se convirtió en la estrella mexicana del patinaje artístico y ha conseguido las siguientes medallas:



Medalla de Oro en Campeonatos Nacionales de México: Es 7 veces campeón nacional de manera consecutiva

Medalla de Oro en los Juegos de Hielo 2019

Medalla de Plata en Challenge Cup 2025

Medalla de Plata en Bavarian Open 2025

Medalla de Plata en NRW Trophy

Medalla de Plata en Tayside Trophy 2023

Medalla de Plata en Philadelphia Summer International 2019

Medalla de Plata en Miami Open 201

Medalla de Bronce Clasificatorio Olímpico "Skate to Milano" 2025

Donovan Carrillo agradece a México haberlo apoyado en Beijing 2022

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.