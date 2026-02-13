Atleta olímpico se hace viral por intimidar a sus rivales con casco de Venom; así se vio en competencia

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 están siendo un éxito a nivel internacional, pues más allá de lo asombroso de las competencias y los récords que se han roto en la justa, se han viralizado varios atletas por sus historias e indumentarias como la de Austin Florian, el cual compitió en Skeleton con un imponente casco de Venom.

Fue durante la primera manga de su participación como parte del equipo de los Estados Unidos (EUA) en la prueba antes mencionada, que el atleta brincó a la pista con su ahora icónica indumentaria con la que consiguió situarse en el puesto número 14 con un tiempo de 56.95.

Imagenes de Austin Florian compitiendo con su casco de Venom

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y por agencias internacionales, que se comenzaron a difundir las imágenes de Austin Florian con su casco de Venom, el cual utilizó en ambas competencias de este viernes 13 de febrero en Skeleton.

Las imágenes le comenzaron a dar vuelta al mundo gracias a lo intimidante que se veía la silueta de Florian sobre la pista de hielo y el casco en cuestión, lo cual se comenzó a interpretar como un acto de intimidación deportiva.

Austin Florian, del equipo de Estados Unidos, lució un casco Venom mientras competía en Skeleton masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno.



📷: Viesturs Lacis/rekords. pic.twitter.com/QEjSppE2qv — Cerebros (@CerebrosG) February 13, 2026

This Venom helmet 😮‍💨🔥



Austin Florian rocked it while competing in Men's Skeleton for Team USA pic.twitter.com/Vd7XSC7oIi — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2026

Prueba de Skeleton se ve envuelta en polémica por desclasificación de un atleta

Vale la pena mencionar que la jornada en la prueba de Skeleton se vio envuelta en la polémica luego de la desclasificación del ucraniano Vladyslav Heraskevych, el cual buscó competir con un casco que representaba a los atletas y entrenadores de su país que han sido víctimas de la guerra con Rusia.

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno le habrían solicitado al ucraniano competir con un casco que no haga alusión a conflictos políticos, a lo cual Heraskevych se negó.

Austin Florian establece nuevo récord de salida en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Fue el pasado jueves 12 de febrero que el mismo Austin Florian estableció un nuevo récord de salida en la prueba antes mencionada, esto luego de que consiguiera una largada de 4,49 segundos.

