inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Caos vial en CDMX; bloqueos y protestas en Cuauhtémoc, Juárez y el Reclusorio Oriente hoy jueves 12 de febrero

Hazaña para México: Regina Martínez debuta en el esquí de fondo y Sarah Schleper rompe un récord olímpico histórico

Día de gloria en Italia: Regina Martínez se convierte en la primera mexicana en competir en los 10km de fondo, mientras Sarah Schleper alcanza sus séptimos Juegos Olímpicos

Regina Martínez y Sarah Schleper
Regina Martínez y Sarah Schleper compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno|Reuters
Notas,
Deportes

Escrito por:  Ximena Ochoa

México escribió una doble página histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 pese a no tener medalla: por un lado, la doctora Regina Martínez se convirtió en la primera mujer mexicana en concluir la prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo en modalidad salida por intervalos libre; por el otro, Sarah Schleper firmó un nuevo récord personal y olímpico al disputar su séptima justa invernal en el Super-G de esquí alpino.

Ambos resultados, aunque distintos en disciplina y trayectoria, representan un avance significativo para la presencia mexicana en deportes de invierno, un terreno donde la participación nacional ha sido limitada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Regina Martínez hace historia en los 10 km de esquí de fondo en Milano Cortina 2026

Regina Martínez finalizó en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4 en la prueba femenil de 10 kilómetros, celebrada en la sede de Tesero. Más allá del lugar en la clasificación, su actuación marcó un hito: es la primera mujer mexicana en completar esta exigente prueba olímpica.

La modalidad de salida por intervalos libre exige resistencia, técnica depurada y estrategia para mantener un ritmo constante a lo largo del recorrido. Cada competidora parte en tiempos escalonados y el resultado se define por el mejor registro cronometrado.

Inspirada en la histórica participación de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018, la atleta replicó una imagen simbólica al cruzar la meta, consolidando un momento que ya forma parte de la memoria olímpica nacional.

Sarah Schleper impone marca con siete Juegos Olímpicos y compite en Super-G

En la pista de Cortina d’Ampezzo, Sarah Schleper terminó en la posición 26 del Super-G con un tiempo de 1:31.27, en una competencia marcada por la dificultad del trazado y múltiples abandonos.

La prueba inició a las 04:30 horas (tiempo del centro de México) y presentó complicaciones en un sector inclinado que dejó fuera a varias esquiadoras, incluida la favorita italiana Sofia Goggia.

Schleper, quien arrancó como competidora 43 y alcanzó velocidades de hasta 108 km/h, logró completar el recorrido cuando otras no pudieron cruzar la meta. Con esta participación, se convirtió en la primera esquiadora alpina en competir en siete ediciones olímpicas.

Nacida en Colorado, representó a Estados Unidos durante 16 años antes de competir por México a partir de Pyeongchang 2018, tras formar una familia con un connacional.

Así, entre el debut histórico de Regina Martínez y la longevidad competitiva de Sarah Schleper, México reafirma su presencia en la élite del deporte invernal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Deportes

LO MÁS VISTO