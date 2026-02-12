Hazaña para México: Regina Martínez debuta en el esquí de fondo y Sarah Schleper rompe un récord olímpico histórico

México escribió una doble página histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 pese a no tener medalla: por un lado, la doctora Regina Martínez se convirtió en la primera mujer mexicana en concluir la prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo en modalidad salida por intervalos libre; por el otro, Sarah Schleper firmó un nuevo récord personal y olímpico al disputar su séptima justa invernal en el Super-G de esquí alpino.

Ambos resultados, aunque distintos en disciplina y trayectoria, representan un avance significativo para la presencia mexicana en deportes de invierno, un terreno donde la participación nacional ha sido limitada.

¡Clasifica a la final! Donovan Carrillo debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno y así fue su presentación ¿Qué pasó en la rutina de Donovan? El tapatío sufrió una caída al ritmo de Hip Hip Chin Chin, pero su técnica lo rescató para pelear por las medallas en Italia. 10 febrero, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Regina Martínez hace historia en los 10 km de esquí de fondo en Milano Cortina 2026

Regina Martínez finalizó en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4 en la prueba femenil de 10 kilómetros, celebrada en la sede de Tesero. Más allá del lugar en la clasificación, su actuación marcó un hito: es la primera mujer mexicana en completar esta exigente prueba olímpica.

La modalidad de salida por intervalos libre exige resistencia, técnica depurada y estrategia para mantener un ritmo constante a lo largo del recorrido. Cada competidora parte en tiempos escalonados y el resultado se define por el mejor registro cronometrado.

Inspirada en la histórica participación de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018, la atleta replicó una imagen simbólica al cruzar la meta, consolidando un momento que ya forma parte de la memoria olímpica nacional.

Sueño cumplido 🙌✨

Regina Martínez hizo historia en cada tramo de los 10 km de Esquí de Fondo en Milano-Cortina 2026. No solo compitió… se entregó con el alma, con coraje y con el corazón de todo un país.🇲🇽 pic.twitter.com/wELvzbG9UG — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 12, 2026

Sarah Schleper impone marca con siete Juegos Olímpicos y compite en Super-G

En la pista de Cortina d’Ampezzo, Sarah Schleper terminó en la posición 26 del Super-G con un tiempo de 1:31.27, en una competencia marcada por la dificultad del trazado y múltiples abandonos.

La prueba inició a las 04:30 horas (tiempo del centro de México) y presentó complicaciones en un sector inclinado que dejó fuera a varias esquiadoras, incluida la favorita italiana Sofia Goggia.

Schleper, quien arrancó como competidora 43 y alcanzó velocidades de hasta 108 km/h, logró completar el recorrido cuando otras no pudieron cruzar la meta. Con esta participación, se convirtió en la primera esquiadora alpina en competir en siete ediciones olímpicas.

¡HISTÓRICO! 🇲🇽

Séptimos Juegos Olímpicos. Mismo espíritu indomable. ❄️

Sarah Schleper firma 1:31.37 en el Súper G y finaliza en la posición 26 en Milano-Cortina 2026, escribiendo otra página histórica para México.

Su legado no solo se mide en resultados, sino en la inspiración… pic.twitter.com/FALRpQjD2K — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 12, 2026

Nacida en Colorado, representó a Estados Unidos durante 16 años antes de competir por México a partir de Pyeongchang 2018, tras formar una familia con un connacional.

Así, entre el debut histórico de Regina Martínez y la longevidad competitiva de Sarah Schleper, México reafirma su presencia en la élite del deporte invernal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.