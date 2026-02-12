Plan romanticón en Liga MX; conciertos y promociones para el Puebla vs Pumas del 13 de febrero

Si todavía no tienes tu plan ideal para este 14 de febrero te tenemos muy buenas noticias, pues justo en el marco del Día del Amor y la Amistad se estará llevando a cabo el partido Puebla vs Pumas correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, y el cual contará con conciertos y demás actividades.

Fue a través de las diferentes redes sociales del Club Puebla que se anunció que previo, durante y después del partido, habrá hasta cuatro activaciones con patrocinadores para que los aficionados puedan disfrutar al máximo el cotejo ya sea en pareja o en familia.

¿Qué habrá en el Estadio Cuauhtémoc previo al Puebla vs Pumas?

De acuerdo con el anuncio de los “camoteros”, previo al Puebla vs Pumas se estará llevando a cabo una activación con el patrocinador de Carl’s Jr frente al acceso 2. Estas actividades suelen poner a prueba las habilidades futbolísticas y de destreza de las personas.

El resto de las actividades que se estarán llevando a cabo en el Estadio Cuauhtémoc son las siguientes:

Activaciones de patrocinadores: a las 17:00 horas el viernes 13 de febrero

Concierto de La Garra Norteña: a las 18:00 horas el viernes 13 de febrero

Calentamiento de los clubes: a las 18:20 horas

Activación de medio tiempo a las 19:45 horas

After Enfranjado: a las 21:00 horas

Precio de los boletos para el Puebla vs Pumas en el Cuauhtémoc

Si bien es cierto que para este 2026 no salió la famosa promoción de parejas por el Día del Amor y la Amistad, es válido mencionar que los boletos se pueden adquirir hasta por 265 pesos en la zona de Rampa Oriente.

El resto de los precios son los siguientes:

Cabecera sur: 420 pesos por boleto

Cabecera norte: 520 pesos por boleto

Platea oriente: 605 pesos por boleto

Platea poniente: 850 pesos por boleto

¿A qué hora inicia el Puebla vs Pumas?

El Puebla vs Pumas dará inicio en punto de las 19:00 horas de este próximo viernes 13 de febrero. Los 90 minutos del compromiso se podrán ver completamente en vivo y en directo a través de la señal de Azteca 7.

