Consejo Ciudadano para la Seguridad advierte que México “No está listo para el Mundial 2026”

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, José Antonio Ortega, dio a conocer que nuestro país no está listo para albergar el Mundial 2026 que está a menos de cuatro meses de iniciar, pues señaló que en México se encuentran 17 de las ciudades más peligrosas a nivel internacional.

Y es que recientemente se publicó el informe oficial del Ranking 2025 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), en el cual se destacó que México concentra la mayor cantidad de las demarcaciones más violentas.

¿Por qué México “no está listo” para recibir el Mundial 2026?

En entrevista con medios nacionales el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, José Antonio Ortega, advirtió que con estas cifras de violencia e inseguridad en los diferentes estados del país, México no está listo para albergar el juego inaugural y el resto del Mundial 2026 que dará inicio en junio próximo.

Antonio Ortega mencionó que hoy en día México está “sumido en una gran violencia” que se ve reflejado con las decenas de reportes de personas desaparecidas, así como los homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales en entidades como Sinaloa y Michoacán.

Gobierno intenta maquillar cifras de homicidios

Por otro lado, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad mencionó que lo más preocupante de la violencia en México, es que el Gobierno está buscando maquillar las cifras para vender una imagen de paz en el marco del Mundial 2026.

Destacó que entre 2024 y 2025 los homicidios se dispararon de 623 a mil 086 en entidades como Culiacán, Sinaloa, lo cual elevó a más de 100 asesinatos por cada cien mil habitantes.

¿Cuáles son las ciudades más peligrosas de México?

De acuerdo con las cifras del CCSPJP, las ciudades más violentas e inseguras de México son las siguientes:

Culiacán, Sinaloa

Ciudad Obregón, Sonora

Manzanillo, Colima

Zamora, Michoacán

Acapulco, Guerrero

Colima capital, Colima

Irapuato, Guanajuato

Ciudad Juárez, Chihuahua

Tijuana, Baja California

Celaya, Guanajuato

Cuernavaca, Morelos

Uruapan, Michoacán

Chilpancingo, Guerrero

Villahermosa, Tabasco

Chihuahua capital, Chihuahua

Hermosillo, Sonora

León, Guanajuato

