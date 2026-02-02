Chivas con paso perfecto en el Clausura 2026; así va la tabla general de la Liga MX tras la jornada 4

La jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin este domingo, resultado que confirmó a Chivas como el único líder del torneo, manteniendo paso perfecto tras cuatro fechas disputadas.

La actividad arrancó el viernes con duelos de alta intensidad, mientras que el sábado dejó goles, remontadas y movimientos importantes en la tabla general.

A continuación, te contamos cómo se desarrolló la jornada y cómo quedó la clasificación.

¡Chivas en la cima! 🔝🐐



Enorme arranque de torneo para el Rebaño, que se mantiene perfecto y comanda la tabla de posiciones en el Clausura 2026.



Tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 4

Así marcha la clasificación luego de cuatro fechas disputadas en la Liga MX:



Chivas: 12 puntos Cruz Azul: 9 puntos Atlas: 9 puntos Pumas: 8 puntos Toluca: 8 puntos Monterrey: 7 puntos Tigres: 7 puntos Tijuana: 6 puntos América: 5 puntos Pachuca: 5 puntos Atlético San Luis: 4 puntos FC Juárez: 4 puntos León: 4 puntos Puebla: 4 puntos Necaxa: 3 puntos Querétaro: 2 puntos Santos: 1 punto Mazatlán: 0 puntos

Resultados de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

La fecha comenzó en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla y Toluca firmaron un empate 0-0 que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Más tarde, Pumas dio uno de los golpes de autoridad del torneo al golear 4-0 a Santos, resultado que hundió a los laguneros en el fondo de la tabla.

Esa misma noche, Cruz Azul protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la jornada al imponerse 4-3 a FC Juárez como visitante, confirmando su buen arranque de torneo y colocándose en los primeros lugares.

El sábado, América logró sacudirse la presión y rompió su sequía goleadora con un triunfo 2-0 sobre Necaxa. Atlas también hizo valer su localía al vencer 1-0 a Mazatlán, que continúa sin sumar puntos en el Clausura 2026.

Chivas protagonizó uno de los mejores partidos del fin de semana al vencer 3-2 al Atlético de San Luis como visitante, resultado que le permitió mantener el invicto y consolidarse como líder general.

En otros encuentros, Rayados rescató un empate en casa ante Xolos y Tigres se llevó tres puntos de oro al derrotar 2-1 a León en el Nou Camp. La jornada concluyó el domingo con el empate sin goles entre Querétaro y Pachuca en el Estadio Corregidora.

Con este panorama, el Clausura 2026 comienza a perfilar a sus primeros protagonistas, con Chivas como el equipo a vencer y varios clubes peleando de cerca por los primeros lugares.

