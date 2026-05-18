Tras dos semifinales de infarto, quedó definida la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, los memes no tardaron en aparecer y revivieron lo que en redes llamas El Clásico de la Obsesión.

Todo se remonta a aquella semifinal del Guard1anes 2020 cuando Pumas remontó un 4-0 en Ciudad Universitaria, desde entonces, entre las aficiones ha crecido una rivalidad que podría tener su “gran final” o momento cúlmine el próximo domingo 24 de mayo.

El guionista del Clásico de la Obesesión escribiendo el capítulo final pic.twitter.com/y1QUx17g6n — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) May 18, 2026

Final de la Obsesión 2026



Pumas-Cruz Azul, Gran momento para no estar en sudafrica🇿🇦 en prision pic.twitter.com/IHWiGAnUaz — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 18, 2026

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Pumas vence a Pachuca en CU y se logra la final ante Cruz Azul

Cruz Azul tuvo primero su lugar en la final tras vencer a Chivas en el Estadio Jalisco; sin embargo, la emoción en redes sociales estalló cuando Pumas logró pasar a la final al ganar ante Pachuca.

Y es que la rivalidad entre ambos clubes incrementó durante los seis meses que La Máquina jugó en Ciudad Universitaria, ya que logró récord de partidos sin perder en ese estadio, además de que levantaron la Concachampions en esa casa. Después de eso, Cruz Azul dejó CU como su casa.

HABRÁ CLÁSICO DE LA OBSESIÓN EN LA FINAL DE LA LIGA MX



TW MEXICO NO ESTA PREPARADO



NADA DE ANULO MUFA, TIENE QUE SER UNA GUERRA pic.twitter.com/zVH4rWGwVB — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) May 18, 2026

Pumas vs Cruz Azul



Final del fútbol mexicano C2026pic.twitter.com/rzn0HEDz6h — Jxxxr (@Soyjair_10) May 18, 2026

Primera final con técnicos mexicanos desde 2013

Otro de los datos que le da color a la gran final del Clausura 2026 es que, desde 2013, no se ve a dos técnicos mexicanos llegar a estas instancias.

En aquella ocasión fueron Miguel Herrera y Guillermo Vázquez, en un Cruz Azul vs América; ahora será Efraín Juárez y Joel Huiqui los que demuestren que en México sí hay talento y que los técnicos jóvenes pueden alzar la mano.

¡PUMAS ES FINALISTA DEL FÚTBOL MEXICANO! ¡BÁILELE MI ÍCARO! 🔥 pic.twitter.com/zsL1RMQr1N — Borrachito 🥃 (@borrachito) May 18, 2026

PUMAS VS CRUZ AZUL



EFRASTOTELES VS HUIQUILOPOCHTLI pic.twitter.com/U4x5eiIVBC — Grillo (@ElGrill028) May 18, 2026

¿Cuándo se jugaría la final de la Liga MX?

Los horarios oficiales aún no se anuncian, pero se prevé que sea en jueves y domingo:

Cruz Azul vs Pumas - jueves 21 de mayo . Aún no se sabe si habrá horario y sede para definir

- . Aún no se sabe si habrá horario y sede para definir Pumas vs Cruz Azul - domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario

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