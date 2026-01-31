Los mejores bares para ver el Super Bowl 2026 en Zapopan, Jalisco

Faltan muy pocos días para el Super Bowl 2026 y si aún no sabes a dónde ir a ver el partido y disfrutar del concierto de Bad Bunny, aquí te compartimos algunas opciones si vives en Guadalajara, Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mejores lugares para ver el Super Bowl 2026

Dentro de The Landmark Guadalajara, en Zapopan, esta Alboa Landmark un bar con boliche de 12 pistas, mesas de billar y múltiples pantallas distribuidas en todo el espacio para que los asistentes disfruten del partido. Se ubica en Av. Paseo de los Virreyes 45, colonia Puerta de Hierro, Zapopan.

Otro de los lugares clásicos para ver el Super Bowl es Twin Peaks , en Jalisco, cuenta con un bar, pantallas, cerveza y platillos americanos. Se encuentra ubicado en avenida Adolfo López Mateos Ntw 2405 en la colonia Italia Providencia.

York Pub es un restaurante muy famoso en Zapopan donde podrás disfrutar del partido con cervezas, alitas, bonetes y muchas bebidas. Se ubica en Avenida Patria 798 Plaza Box Market local 8.

Estas son algunas recomendaciones de lugares donde puedes disfrutar del partido con un gran ambiente y mucha comida y bebida.

Fecha, horario y dónde ver el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero a las 17:30 horas donde se disputarán la victoria los Seatle Seahawks y los New England Patriots. Además de que Bad Bunny se encargará del show de medio tiempo.

El partido se transmitirá en TV Azteca con los mejores comentaristas deportivos.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX para 2026 en el Halftime show

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.