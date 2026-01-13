La IA quiere jugar en primera: OpenAI tendrá spot en el Super Bowl 2026

OpenAI tiene previsto regresar al Super Bowl con un anuncio publicitario por segundo año consecutivo. La empresa detrás de ChatGPT emitirá un spot de 60 segundos durante la Super Bowl LX , que se celebrará en febrero de 2026, según informó el Wall Street Journal. La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de las compañías tecnológicas para captar la atención del público general y reforzar la adopción de productos basados en inteligencia artificial.

La aparición de OpenAI en el evento deportivo más visto de Estados Unidos confirma la relevancia que ha adquirido el marketing tradicional dentro del sector tecnológico. El debut de la compañía en la Super Bowl, realizado el año anterior, marcó además su primera incursión en publicidad televisiva de pago a gran escala.

¿Por qué OpenAI vuelve a anunciarse en la Super Bowl LX?

Uno de los principales desafíos para las empresas de inteligencia artificial es lograr una adopción masiva por parte del público. A medida que nuevos modelos ingresan al mercado, persiste el escepticismo sobre el uso cotidiano de esta tecnología. En este contexto, OpenAI busca posicionar sus herramientas a través de formatos publicitarios que generen familiaridad y confianza.

Los anuncios recientes de la compañía se han enfocado en mostrar aplicaciones prácticas, como sugerencias de recetas o recomendaciones de destinos, con el objetivo de acercar la tecnología a situaciones cotidianas. Esta línea narrativa se mantendría en la campaña prevista para 2026.

¿Cómo influye la competencia en la estrategia publicitaria de OpenAI?

El crecimiento de competidores como Google y Anthropic ha intensificado la presión sobre OpenAI. El modelo Gemini de Google ha superado a ChatGPT en pruebas comparativas del sector, mientras que Anthropic ha reforzado su presencia mediática con campañas para su chatbot Claude. En paralelo, Amazon ha anunciado planes para reemplazar a 600.000 trabajadores con robots automatizados para 2033.

En este escenario, la estrategia publicitaria de OpenAI apunta a mitigar preocupaciones y presentar la inteligencia artificial como una herramienta accesible, combinando emoción y utilidad para audiencias masivas.

¿Cuánto cuesta anunciarse en la Super Bowl y qué refleja esta inversión?

De acuerdo con el Wall Street Journal, algunas marcas han llegado a pagar más de 8 millones de dólares por solo 30 segundos de publicidad durante el partido, sin incluir los costos de producción y lanzamiento. Este nivel de inversión refleja una tendencia más amplia: en 2025, empresas tecnológicas como Anthropic, Google, Microsoft y Perplexity destinaron en conjunto unos 333,6 millones de dólares a anuncios televisivos, un aumento del 43 % interanual.