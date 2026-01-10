Pónte cómodo; horarios y señal para ver EN VIVO la Ronda de Comodines de los playoffs de la NFL

Después de una larga temporada regular este mismo sábado 10 de enero arrancan los playoffs de la NFL 2026 con la Ronda de Comodines, la cual estarán disputando equipos como Los Ángeles Rams, Carolina Panthers, Green Bay Packers, así como los Chicago Bears.

Será en punto de las 15:30 horas que estará iniciando el primer enfrentamiento de la Ronda de Comodines con el Carolina Panthers vs Los Ángeles Rams, el cual dejará al primer equipo clasificado a la Ronda Divisional de este 2026.

¿A qué hora y por dónde ver la Ronda de Comodines de los playoffs de la NFL?

Luego de que se definieran por completo cómo se dispitarían los playoffs de la NFL tras la intensa semana 18 en donde Carolina y Pittsburgh consiguieron sus títulos de conferencia, se definió que los primeros cotejos de la Ronda de Comodines en disputarse serían los siguientes:

Carolina Panthers vs Los Ángeles Rams : a las 15:30 horas por Disney +

: a las 15:30 horas por Disney + Green Bay Packers vs Chicago Bears: a las 19:00 horas por Disney +

Es importante mencionar que las transmisiones de estos compromisos darán inicio minutos antes con toda la información de la previa, en la cual se podrá conocer la actualidad de cada una de las franquicias.

¿Cuándo se juega el resto de la Ronda de Comodines de la NFL?

El resto de los compromisos de los playoffs de la NFL se disputarán entre el domingo 11 y el lunes 12 de enero de este 2026. Los juegos se disputarán en los siguientes horarios según el calendario oficial:

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars el domingo 11 a las 12:00 horas

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles el domingo 11 a las 15:30 horas

Los Ángeles Chargers vs New England Patriots el domingo 11 a las 19:00 horas

Houston Texans vs Pittsburgh Steelers el lunes 12 a las 19:00 horas

¿Cuándo son los juegos divisionales de los playoffs de la NFL?

Vale la pena mencionar que los duelos de la ronda divisional se disputarán una vez que se conozcan a todos los equipos que consiguieron su boleto para la siguiente fase de la temporada 2025-2026 de la NFL.

