Toluca y Chivas dominan; así quedó la tabla de posiciones de la Liga Mx tras la jornada 2 del Clausura 2026

Con la jornada 2 concluida, el Clausura 2026 de la Liga MX comienza a marcar tendencias y la tabla general lo demuestra.

Toluca se adueñó del liderato general luego de mantener paso perfecto y aprovechar el criterio de desempate por goles anotados, en un arranque que ya deja sorpresas, equipos invictos y otros con un inicio cuesta arriba.

Tabla general tras la Jornada 2

Toluca: 6 puntos

Guadalajara: 6 puntos

Pumas: 4 puntos

Tijuana: 4 puntos

Atlético San Luis: 3 puntos

Cruz Azul: 3 puntos

Monterrey: 3 puntos

León: 3 puntos

Necaxa: 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Juárez: 3 puntos

Tigres: 3 puntos

Pachuca: 3 puntos

Atlas: 3 puntos

Querétaro: 1 punto

América: 1 punto

Mazatlán: 0 puntos

Santos: 0 puntos

Toluca manda por goles a favor

El conjunto escarlata llegó a seis puntos tras imponerse 3-1 a Santos en el Estadio Nemesio Diez, resultado que no solo confirmó su buen momento, sino que también lo colocó en la cima de la clasificación. Toluca y Guadalajara comparten seis unidades y una diferencia de goles de +3, pero los Diablos Rojos lideran gracias a una mayor cantidad de anotaciones a favor.

Chivas, por su parte, ocupa el segundo puesto luego de vencer 1-0 a Juárez en la frontera. El equipo rojiblanco se mantiene sólido en defensa, aunque su producción ofensiva ha sido menor en comparación con el líder del torneo.

Pumas, la sorpresa de la jornada 2

El grupo de equipos que aún no conoce la derrota lo completan Tijuana y Pumas, ambos con cuatro puntos. Xolos se ubica en el tercer sitio tras conseguir una victoria como visitante ante Querétaro, mientras que los universitarios protagonizaron uno de los resultados más llamativos de la jornada al vencer a Tigres en el Estadio Universitario, sumando un triunfo de alto impacto anímico.

Cruz Azul reacciona; América sigue sin gol

Cruz Azul consiguió su primera victoria del certamen al derrotar 2-0 al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, sede provisional del conjunto celeste. Con ese resultado, La Máquina se mantiene dentro del grupo que pelea por los primeros ocho lugares, junto a Monterrey, Atlético de San Luis, León y Necaxa.

En contraste, América vive un arranque complicado. Tras dos jornadas, es el único equipo que no ha logrado anotar gol y viene de caer 2-0 ante Atlético de San Luis , lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla.

Santos y Mazatlán, sin puntos

En el fondo de la clasificación aparecen Mazatlán y Santos Laguna, ambos sin sumar unidades en el Clausura 2026. Los laguneros, además, acumulan dos derrotas consecutivas, mientras que Mazatlán sigue sin encontrar el rumbo en este inicio de torneo.

