Se definen los juegos de Playoffs en la Ronda Divisional de la NFL 2026

Ya terminó la ronda de comodines de los Playoffs de la NFL y ahora comienza la Ronda Divisional, donde los mejores equipos de la temporada entran en acción y buscan demostrar que realmente son favoritos al título, aunque ya se ha hecho costumbre tener grandes sorpresas.

Luego de una semana de descanso, Denver Broncos (líder de Conferencia Americana) y Seattle Seahawks (líder de Conferencia Nacional) saltan a la cancha y, en teoría, deberían confirmar que son favoritos al Super Bowl, aunque hay otros equipos que ya demostraron condiciones para hacerles pelea.

Fecha y horario de los Playoffs de la NFL en Ronda Divisional

Es así que ya tenemos todo listo para la Ronda Divisional de los Playoffs, en donde tendremos los siguientes enfrentamientos.



Seattle Seahawks vs 40ers San Francisco / sábado 17 de febrero / horario por definir

/ sábado 17 de febrero / horario por definir Denver Broncos vs Buffalo Bills / sábado 17 de febrero / horario por definir

/ sábado 17 de febrero / horario por definir Chicago Bears vs LA Rams / domingo 18 de febrero / horario por definir

New England Patriots vs Pittsburgh Steelers o Texas / domingo 18 de febrero / horario por definir

Tendremos dos cuatro partidos que serán emocionantes de inicio a fin, con equipos que lo darán todo para llegar a la siguiente ronda y estar un paso más cerca del Super Bowl .

Hay mucho en juego en la Ronda Divisional de Playofffs

Las casas de apuestas están más parejas que nunca. Antes de comenzar los Playoffs el favorito era Seattle Seahakws, el equipo más sólido durante la temporada regular, sin embargo, "le tocó bailar con la más fea", con unos 49ers que han demostrado su mejor versión en Playoffs y que podrían dar una gran sorpresa.

Por otro lado, Denver Broncos también era favorito para llegar al Super Bowl, sin embargo, expertos señalan que Josh Allen debe hacer todo lo posible para consagrarse esta temporada y esto nos dará un juego espectacular.

Los 'Pats' quieren demostrar que han encontrado una nueva generación dorada y también son favoritos para avanzar. Por otro lado, el duelo entre Chicago Bears y LA Rams es uno de los más cerrados, en donde los 'osos' son favoritos por la localía.

