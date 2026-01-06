Luego de la derrota ante Steelers, Baltimore Ravens despide a John Harbaugh tras 18 años

Luego de la trágica derrota en la final divisional ante los Pittsburgh Steelers , este martes 6 de enero la franquicia de Baltimore Ravens hizo oficial la salida del head coach John Harbaugh, el cual estuvo a cargo del equipo a lo largo de los últimos 18 años tras tomarlos en 2008.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que los Ravens publicaron un comunicado emitido el propietario de la franquicia, Steve Bisciotti, el cual señaló que tras las evaluaciones de la temporada 2025-2026 se tomó la decisión de sacar a Harbaugh de cara a las próximas campañas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Comunicado de Baltimore Ravens sobre John Harbaugh

De acuerdo con el comunicado emitido por la franquicia de la NFL , la decisión sobre la salida de John Harbaugh “no fue sencilla”, pues tuvieron que considerar los 18 años en los que estuvo como head coach del equipo.

“A lo largo de lo que firmemente creo que es una carrera digna del Salón de la Fama como entrenador, John le ha entregado un campeonato de Super Bowl a Baltimore y ha sido un pilar constante de humildad y liderazgo”, se lee en el comunicado de los Ravens.

Números de John Harbaugh con los Ravens

Es importante mencionar que John Harbaugh es considerado como uno de los head coach más importantes dentro de la historia reciente de la NFL , pues como entrenador en jefe de los Baltimore Ravens logró conseguir lo siguiente:

18 temporadas con Ravens

1 Super Bowl

6 títulos divisionales de la AFC Norte

13 temporadas con récord positivo

Récord en postemporada (13-11)

Récord de 180-113 con los Ravens

¿Quién será el nuevo head coach de los Ravens?

Hasta el momento no se ha dado a conocer información en relación a quién podría ocupar el puesto que dejó Harbaugh con los Ravens, sin embargo se manejan nombres como los siguientes:

Todd Monken, coordinador ofensivo de los Ravens

Brian Flores, coordinador defensivo de los Vikingos

Oscar Piastri Apunta al Campeonato Mundial de F1 en 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.