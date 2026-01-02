NFL: Hora y dónde ver los dos partidos que definen todo, 49ers vs Seahawks y Steelers vs Ravens

La temporada regular de la NFL llega a su fin y los partidos de este sábado 3 y domingo 4 de enero van a definir los últimos detalles de los playoffs, por lo que nadie se quiere perder estos partidos de San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks y de Steelers Pittsburgh vs Baltimore Ravens.

Ya conocemos a la mayoría de los equipos que van a jugar los Playoffs, sin embargo, los enfrentamientos y los horarios los conoceremos hasta el domingo en la noche, cuando termine el Steelers vs Ravens, ya que uno de ellos quedará fuera de la postemporada.

49ers vs Seahawks, hora y dónde ver

Este partido definirá al campeón de la división NFC Oeste y más importante, al líder de la Conferencia Nacional que recibirá todos sus partidos de Playoffs en casa, por lo que hay mucho en juego para este partido.



Juego: San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

Día: Sábado 3 de enero

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Transmisión: ESPN

Para muchos, el favorito al Super Bowl será el ganador de este partido. De hecho, la situación de 49ers es especial, ya que este año el Super Bowl es en su estadio, por lo que podrían lograr algo histórico si llegan a dicha instancia, como uno de los pocos equipos que se corona en su casa.

Steelers Pittsburgh vs Baltimore Ravens, hora y dónde ver

Este partido no solo decidirá al ganador de la AFC Norte, sino que también decidirá el último boleto a los Playoffs . Por azares del destino, Steelers y Ravens se juegan todo en la última semana y el ganador avanza a postemporada mientras que el perdedor se quedará sin nada, firmando un fracaso.



Partido: Steelers Pittsburgh vs Baltimore Ravens

Fecha: Domingo 4 de diciembre

Hora: 19:20 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Transmisión: ESPN

Un partido que alimenta una rivalidad histórica y que se robará los reflectores del mundo con el encuentro que cerrará la semana 18 de la NFL y que nos dejará todo listo para los Playoffs.

