OFICIAL: Listos los Playoffs de la NFL 2026 en la Ronda de Comodines

Comienza la parte más divertida de la temporada de la NFL , donde podremos disfrutar de los Playoffs en partidos de vida o muerte cada semana, con todos los equipos muriendo en la línea para llegar al Super Bowl 2026.

Luego de 18 semanas de competencia, tenemos a los mejores equipos de la NFL, quienes se medirán en la ronda de comodines, en donde los expertos dicen que podríamos tener más de una sorpresa.

Los líderes de conferencia que descansan 1 semana

Denver Broncos (Conferencia Americana) y Seattle Seahawks (Conferencia Nacional) fueron los líderes de sus respectivas conferencias, ambos con un increíble récord de 14-3 en la temporada regular. Gracias a esto van a descansar la primera semana de los Playoffs y estarán a la espera de conocer a su rival.

NFL: Así se jugarán los Playoffs en la Ronda de Comodines

Luego de 18 semanas en donde tuvimos emociones hasta el último minuto, los juegos de Playoffs en la Ronda de Comodines serán los siguientes:

Conferencia Americana:



New England Patriots (2) vs Los Angeles Chargers (7)

Jacksonville Jaguars (3) vs Buffalo Bills (6)

Baltimore Ravens o Pittsburgh Steelers (4) vs Houston Texas (5)

Conferencia Nacional:



Chicago Bears (2) vs Green Bay Packers (7)

Philadelphia Eagles (3) vs San Francisco 49ers (6)

Carolina Panthers (4) vs Los Angeles Rams (5)

¿Cuándo se jugarán los Playoffs de la NFL?

La emoción no descansa. Todavía no se ha publicado el horario oficial que tendrán los partidos, sin embargo, todos ellos tendrán lugar el sábado 10, el domingo 11 y posiblemente el lunes 12 de enero.

