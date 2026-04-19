Dos integrantes de la facción "Los Chapitos" fueron detenidos tras un fuerte operativo en Sinaloa.

Dos integrantes de la facción "Los Chapitos" fueron detenidos tras un fuerte operativo en Sinaloa. | @sspsinaloa1 | X

El Gabinete de Seguridad de México informó que tras trabajos de inteligencia e investigación se detuvo a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, en Sinaloa.

El operativo se realizó de la mano de la Secreraría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en Mazatán y en los inmubles se aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, droga, granadas, equipo táctico y un vehículo.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.



Se aseguraron armas, entre ellas un fusil… pic.twitter.com/M4NeIsi7K1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 19, 2026

¿Cómo fue la detención de los integrantes de “Los Chapitos”?

Después de los datos de prueba recabados, se obtuvieron órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines. En los inmuebles se detuvo a Efraín “N” y Jesús “N”, a quienes también se les aseguró equipos de radiocomunicación y cuatro granadas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, con este aseguramiento se estima una afectación económica a la estructura financiera de “Los Chapitos” por cerca de 2 millones 502 mil 062 pesos.

En #Sinaloa, autoridades federales detienen a dos sujetos vinculados a una célula delictiva. https://t.co/PF8XP4mPes pic.twitter.com/0pIFE68oLd — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 19, 2026