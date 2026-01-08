Intensidad eléctrica; días clave del E-Prix de la CDMX de la Fórmula E este 2026

Si pensabas que la Fórmula 1 era el único deporte motor que traía carreras de la temporada a la Ciudad de México (CDMX) estás en lo incorrecto, pues esta misma semana se estará llevando a cabo el E-Prix de la Fórmula E en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez frente a miles de aficionados.

Esta será la segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula E, por lo cual se presenta como una de las más importantes gracias a que equipos como Porsche, Cupra Kiro, DS Penske y Jaguar podrían comenzar a tomar ventaja en relación al resto de los equipos.

Fechas de las prácticas y la carrera del E-Prix de la Fórmula E en CDMX

La actividad de la Fórmula E en la CDMX comenzará este próximo viernes 9 de enero de 2026 con la primera práctica libre, la cual iniciará a las 16:00 horas y tendrá una duración de aproximadamente una hora completa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El resto de la actividad que nos tiene preparada la Fórmula E en la capital del país para este 2026, es la siguiente:

Sábado 10 de enero: segunda práctica libre a partir de las 07:30 horas

Sábado 10 de enero: qualy a partir de las 09:40 horas

Sábado 10 de enero: carrera principal a las 14:05 horas

Vale la pena mencionar que desde el pasado 2023 “nació” una casualidad que ha generado muchas expectativas entre los amantes de la Fórmula E, pues desde ese año, el piloto que consiga ganar el E-Prix de la CDMX, termina siendo el campeón de la temporada.

¿Por dónde y a qué hora ver el E-Prix CDMX este 2026?

La carrera de la Fórmula E en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de Azteca Deportes, así como por las plataformas de Claro Sports.

De igual forma, la transmisión se podrá seguir en vivo a través de redes sociales como Facebook y YouTube, esto dentro de las páginas oficiales de este deporte motor.

