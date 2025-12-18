El mejor simulador de la Fórmula 1 se expande; el ‘F1 Arcade’ anuncia nueva sede en Europa

La Fórmula 1 buscará llegar a millones de personas más en el 2026, con la integración de nuevos pilotos, el regreso del Gran Premio de Madrid, y claro, acercando experiencias únicas a los verdaderos fanáticos, como lo es la experiencia de F1 Arcade.

Ya es un hecho, la F1 Arcade, con su concepto hospitality, llegará a la ciudad de Madrid, España, en el 2026. Un espacio dedicado para disfrutar de la Fórmula 1 al máximo, tanto con simuladores de realidad virtual, como con pantallas, comida y bebidas especiales para llevar al máximo una carrera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el F1 Arcade?

El local estará en España, en un espacio ubicado en Paseo de la Castellana 103, con un local de 1500 metros cuadrados, de dos niveles, en donde habrá 71 simuladores de última generación, además de espacios VIP, una barra de 12 metros y diferentes espacios para disfrutar con familia y amigos del automovilismo .

La ubicación del F1 Arcade no podría ser mejor, ya que se encuentra justo frente al estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Es una apuesta muy grande de la misma F1, considerando que han tenido un enorme éxito en los locales que han puesto en Reino Unido y en los Estados Unidos.

Sin mencionar que el F1 Arcade espera tener una noche inolvidable cuando sea el Gran Premio de España 2026, en donde esta temporada regresa el circuito cerrado de Madrid, por lo que este nuevo lugar será perfecto para disfrutar el evento si no se compraron entradas.

El presidente global de F1 Arcade, Jonathan Peters, celebró la llegada a Madrid, como la primera apertura en Europa continental, señalándola como el mejor lugar para poder expandir el amor por la F1 con un espectáculo que también agrega comida y bebida.

El F1 Arcade llega a España|IG: F1arcade

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.