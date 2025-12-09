VIDEO: Neón hace salto peligroso y deja sin aliento a la Arena México

La caída de Neón, una de las figuras jóvenes del CMLL, estremeció la función del pasado viernes en la Arena México. El luchador intentó un mortal hacia atrás desde la tercera cuerda y cayó de cabeza en el área del ringside, ante miles de aficionados. El impacto puso en pausa el combate en tríos que compartía con Templario y Titán.

El accidente ocurrió durante una maniobra de alto riesgo que no completó en el aire. Médicos de la comisión lo inmovilizaron y lo retiraron en camilla mientras la arena permanecía en silencio. La preocupación creció de inmediato por la violencia de la caída.

¿Qué pasó en el momento del accidente?

Neón tomó impulso desde la rampa, subió a la tercera cuerda y se lanzó hacia fuera del ring. La rotación falló y su cuello golpeó directamente el piso. Este tipo de errores sucede incluso entre atletas expertos, porque cualquier variación mínima altera la trayectoria.

El movimiento recordó lo vulnerable que es el alto vuelo en la lucha libre mexicana. Desde casi tres metros de altura, el riesgo aumenta sin colchonetas ni protección en el exterior.

El estado actual del luchador

En el hospital se descartaron fracturas y lesiones cervicales graves. El diagnóstico oficial confirmó una contusión fuerte y un esguince cervical. El pronóstico es favorable con descanso y rehabilitación.

Los médicos estiman varias semanas fuera de actividad. No se contempla cirugía, pero sí seguimiento para evitar secuelas.

Funciones y eventos en los que ya no participará

Neón quedó fuera de las funciones de viernes en Arena México mientras completa su recuperación. Su baja también afecta el Torneo Increíble de Parejas junto a Templario.

Existe incertidumbre sobre la gira por Japón prevista para principios de 2026. La directiva del CMLL definirá si mantiene o reemplaza su lugar según su evolución.

Reacción en la comunidad luchística

Volador Jr., Averno y figuras históricas como Último Guerrero enviaron mensajes de apoyo. En redes, la afición viralizó el hashtag #FuerzaNeón.

La solidaridad subraya la importancia de cuidar a las nuevas promesas que apuestan por un estilo espectacular y acrobático.

¿Por qué estas caídas se consideran críticas?

El impacto directo en cabeza y cuello representa uno de los escenarios más peligrosos del deporte. La falta de colchoneta y la altura multiplican el riesgo.

El accidente revive el debate sobre el límite entre espectáculo y seguridad. La afición espera su regreso cuando esté completamente recuperado.

