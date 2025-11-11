John Cena hace historia; se convierte en Campeón Grand Slam de WWE

John Cena volvió a hacer historia en la WWE al conquistar el Campeonato Intercontinental en el TD Garden de Boston, su ciudad natal.

En un emotivo episodio de Monday Night Raw, el 17 veces campeón mundial venció a Dominik Mysterio , cerrando así uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Con este triunfo, Cena consiguió por primera vez el único título que le faltaba para convertirse en Campeón Grand Slam , uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo de la lucha libre profesional.

HE DID IT!!!!



JOHN CENA IS INTERCONTINENTAL CHAMPION! 🤯 pic.twitter.com/wx2m4bXYUg — WWE (@WWE) November 11, 2025

¿Qué significa ser un Campeón Grand Slam?

En el universo de la WWE , un “Campeón Grand Slam” es un luchador que ha ganado todos los principales títulos de la empresa a lo largo de su carrera.

Estos incluyen:



Campeonato Mundial (WWE Championship y World Heavyweight Championship)

(WWE Championship y World Heavyweight Championship) Campeonato de los Estados Unidos

Campeonato Intercontinental

Campeonato en Parejas (Tag Team Championship)

Ellos han sido campeones Grand Slam en WWE

Solo un grupo selecto de superestrellas ha logrado esta hazaña, entre ellos Shawn Michaels, Triple H, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Seth Rollins, Rey Mysterio , Kurt Angle, Randy Orton, The Miz y Roman Reigns.

Con su reciente victoria, El Marino se une oficialmente a esa lista de leyendas, consolidando su legado como uno de los luchadores más exitosos de todos los tiempos.

Así fue la victoria ante Dominik Mysterio

Durante el combate, Mysterio —miembro del grupo The Judgment Day— intentó recurrir a trucos y trampas, al estilo de su ídolo Eddie Guerrero, pero Cena mostró su experiencia y fortaleza.

Después de varios intentos fallidos de Dominik, el campeón mundial aplicó su clásico Ajuste de Actitud para conseguir la victoria y levantar el cinturón Intercontinental por primera vez en su carrera.

El público de Boston estalló al ver a su héroe triunfar por última vez en casa. Cena , visiblemente emocionado, agradeció a los fanáticos por más de dos décadas de apoyo incondicional.

Un cierre de carrera digno de una leyenda

A semanas de concluir su gira de despedida, el también actor cierra su paso por el cuadrilátero con todos los títulos posibles en su palmarés.

Aunque Dominik Mysterio podría solicitar una revancha en los próximos eventos, el logro de Cena ya quedó inscrito en la historia: el Rapero Mayor se despide como Campeón Grand Slam, símbolo de esfuerzo, disciplina y carisma inigualable que lo llevó a ser la máxima estrella de la compañía.

