Cadillac presentará el nuevo monoplaza de Checo Pérez en febrero 2026

Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de Cadillac en su temporada de debut en la Fórmula 1 el próximo 2026. Hay enormes expectativas por el desempeño de la escudería en el máximo circuito del automovilismo y es por eso que su monoplaza será clave para empezar a imaginar a qué pueden aspirar realmente en la competición.

Por el talento que han demostrado, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas han confirmado ser capaces de estar entre los mejores pilotos del mundo, con varios podios a lo largo de su carrera, sin embargo, necesitarán ir acompañados de un monoplaza capaz de competir con las mejores escuderías del mundo y esa será la tarea de los constructores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fecha en la que conoceremos el auto de Checo Pérez con Cadillac

Y por si fuera poco, Cadillac es un experto en publicidad y negocios, por lo que presentarán su monoplaza durante una pauta publicitaria en el Super Bowl el próximo 8 de febrero, en Santa Clara, California.

Sí, conoceremos el nuevo auto de Checo Pérez el 8 de febrero durante el Super Bowl, una jugada maestra para mezclar dos de los deportes más populares del mundo y establecer una conversación que, sin duda, será tendencia en todo el mundo.

Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac

Por si fuera poco, la Fórmula 1 ya presentó su calendario de la temporada 2026, por lo que ya conocemos exactamente el día en el que Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzarán su aventura: El 8 de marzo en el GP de Australia.

Aunque claro, los veremos correr desde las prácticas libres que comenzarán el 6 de marzo; incluso los veremos comenzar a exigir a su monoplaza el 7 de marzo, en la primera clasificación de la temporada.

https://x.com/SChecoPerez/status/1960304369959645568?s=20

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.