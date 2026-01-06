inklusion.png Sitio accesible
Día de Reyes complica el tránsito en CDMX por bloqueos, marchas y eventos masivos hoy 6 de enero

Ignacio Rivero cerca de salir de Cruz Azul

Cruz Azul alista salidas de Rivero y Faravelli para liberar plazas y registrar a Palavecino y Borja rumbo al Clausura 2026.

Videos,
Deportes

Por:  Ximena Ochoa

Cruz Azul llega al Clausura 2026 sin refuerzos oficiales, salvo la compra definitiva de Jorge Rodarte.

  • Agustín Palavecino y Miguel Borja están contemplados, pero faltan liberar plazas de No Formado en México.
  • Lorenzo Faravelli y Nacho Rivero serían las salidas para abrir esos registros.
  • Ignacio Rivero regresaría a Xolos de Tijuana, según reportes de TV Azteca.
  • Mateusz Bogusz se quedaría en la Máquina pese a su retraso, con solo sanción económica.

