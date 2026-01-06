Ignacio Rivero cerca de salir de Cruz Azul
Cruz Azul alista salidas de Rivero y Faravelli para liberar plazas y registrar a Palavecino y Borja rumbo al Clausura 2026.
Cruz Azul llega al Clausura 2026 sin refuerzos oficiales, salvo la compra definitiva de Jorge Rodarte.
- Agustín Palavecino y Miguel Borja están contemplados, pero faltan liberar plazas de No Formado en México.
- Lorenzo Faravelli y Nacho Rivero serían las salidas para abrir esos registros.
- Ignacio Rivero regresaría a Xolos de Tijuana, según reportes de TV Azteca.
- Mateusz Bogusz se quedaría en la Máquina pese a su retraso, con solo sanción económica.
