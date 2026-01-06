Ignacio Rivero cerca de salir de Cruz Azul

Cruz Azul llega al Clausura 2026 sin refuerzos oficiales, salvo la compra definitiva de Jorge Rodarte.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Agustín Palavecino y Miguel Borja están contemplados, pero faltan liberar plazas de No Formado en México.

Lorenzo Faravelli y Nacho Rivero serían las salidas para abrir esos registros.

Ignacio Rivero regresaría a Xolos de Tijuana, según reportes de TV Azteca.

Mateusz Bogusz se quedaría en la Máquina pese a su retraso, con solo sanción económica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.