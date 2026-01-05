Anuncian la Copa Escolar Nacional de Fútbol “Vive saludable, juega feliz” que será en todo México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aprovechará el Mundial 2026 para fomentar la actividad física entre los estudiantes de todo el país, a través de la Copa Escolar Nacional de Futbol "Vive saludable, juega feliz".

En este evento deportivo se contará con la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, quienes competirán en etapas escolares, regionales y nacionales, haciendo una convivencia sin precedentes en todo el territorio nacional.

¿Qué metas tiene la Copa Escolar Nacional de Futbol?

El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que esta iniciativa busca motivar a las y los estudiantes a practicar deporte, fortalecer valores y generar un espíritu deportivo permanente desde edades tempranas. Además, aseguró que este deporte promueve el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la resiliencia.

¿Cuándo comenzará la Copa Escolar Nacional de Futbol?

El torneo dará inicio este año y se llevará a cabo de manera anual, con un enfoque incluyente, por lo que la SEP invitó a todas las comunidades educativas a participar e inscribirse una vez que se publique la convocatoria nacional en los canales oficiales. La Gran Final se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario , que es uno de los recintos deportivos más emblemáticos.

Promoción de la convivencia

Hay que señalar que esta copa no busca identificar al mejor futbolista, sino promover la convivencia, la amistad y la formación de valores dentro y fuera de la cancha. Es por ello que los estudiantes podrán disfrutar de los partidos, sin tener que presionarse.

