Se reanuda el servicio en la Línea A del Metro CDMX este 3 de febrero

Miles de personas fueron afectadas en sus trayectos por la suspensión del servicio en toda la Línea A del Metro CDMX este martes 3 de febrero. Ninguna estación estuvo en funcionamiento, desde Pantitlán hasta La Paz, por al menos una hora y media.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué pasó en la Línea A del Metro?

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ), informó que había un problema en la variación del suministro eléctrico en la Línea A, el cual es externo a la operación del metro, pero que debe ser atendido para poder operar.

Este problema con la luz ha generado la suspensión en todas las estaciones de la Línea A. Por otro lado, informó que ya se encuentran trabajando de manera coordinada con la CFE para reanudar el servicio lo antes posible.

Derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del @MetroCDMX, al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la #CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible.

Agradecemos… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

Reanudan el servicio en la Línea A del Metro

Más de una hora después, luego de haber desalojado a los usuarios y cerrado las estaciones, la Línea A retomó el servicio de manera normal, aunque los usuarios reportan avance lento.

Otra vez, suspenden servicio en la Línea A del Metro

CFE asegura que la falla en la Línea A no corresponde al suministro eléctrico

Pocos minutos después de suspender el servicio, la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de sus redes sociales que las fallas en la Línea A del Metro CDMX no tienen nada que ver con el suministro eléctrico.

De hecho, la CFE aclaró que el servicio de luz opera de manera normal, pero que sí trabajarán en coordinación con el STC para apoyar en lo que se considere necesario.

#CFEInforma | Respecto a la salida de servicio de la Línea A, personal de CFE confirma que el suministro opera de manera normal en las instalaciones de CFE, en ese sentido la falla identificada no corresponde al suministro eléctrico. De cualquier forma, nos mantenemos en… — CFEmx (@CFEmx) February 3, 2026

Usuarios "atrapados" en la Línea A por corte de luz

El corte del servicio en la Línea A provocó que varios usuarios quedaran al interior de los vagones que no habían llegado a su destino. En redes sociales hay personas que aseguran llevar más de 40 minutos al interior de las unidades, mientras que el Metro se limitó a contestar que suspendieron el servicio por problemas con la luz.

@MetroCDMX Que paso con el metro varado en el tramo pantitlan a agrícola oriental, mi hija lleva más de 45 min adentro incomunicada. — Yaret Hernández (@_YaretHernandez) February 3, 2026

De igual manera, las quejas no se hicieron esperar, ya que el aviso de la suspensión del servicio llegó mucho después de que algunos usuarios ingresaran a las estaciones, provocando que estuvieran esperando por varios minutos hasta que fueron desalojados y se cerraron las estaciones.

Sin servicio en toda la Línea A del metro Pantitlán! Como siempre puras fallas con esa línea!!! @MetroCDMX Metro CDMX pic.twitter.com/uPk8OsK2aC — vi (@Vi_con_v) February 3, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.