Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo histórico; venció a Sloane Stephens en Auckland

La tenista mexicana Renata Zarazúa inició el año con un triunfo que refuerza su buen momento en el circuito profesional. En la primera ronda del torneo WTA de Auckland, en Nueva Zelanda, la mexicana superó en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open 2017, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-2, para avanzar a la segunda ronda del certamen.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas y media, fue una dura prueba física y mental para la mexicana, quien supo manejar los momentos clave ante una rival de amplia experiencia en torneos de alto nivel.

The late night show with Renata Zarazúa 🎬#ASBClassic26 pic.twitter.com/XSq4BXR6G4 — ASB Classic (@ASB_Classic) January 5, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un triunfo valiosa ante una campeona de Grand Slam

Zarazúa , ubicada actualmente en el lugar 77 del ranking mundial, mostró solidez desde el inicio del partido. En el primer set, la mexicana fue más consistente en los intercambios largos y logró romper el saque de Stephens en el momento decisivo para quedarse con el parcial 7-5.

La estadounidense reaccionó en el segundo set, elevó la intensidad y aprovechó algunos errores de la mexicana para empatar el duelo con un 6-4; sin embargo, en la manga definitiva, Zarazúa recuperó el control del encuentro, impuso su ritmo desde el fondo de la cancha y cerró el partido con un contundente 6-2.

Con este resultado, la capitalina consiguió su segunda victoria ante una campeona de Grand Slam, luego de haber vencido a Madison Keys en agosto pasado sobre arcilla. Además, es la segunda ocasión en la que derrota a Stephens, tras el antecedente de 2020 en el Abierto de Acapulco.

Renata Zarazúa avanza a segunda ronda del Australian Open 2025

Rival confirmada para la segunda ronda

En la siguiente fase, Renata Zarazúa se medirá ante la china Xinyu Wang , séptima preclasificada del torneo. Wang avanzó tras remontar a la estadounidense Caty McNally con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5, en un partido igualmente exigente.

El duelo ante la asiática representa un nuevo reto para la mexicana, quien busca sumar puntos importantes rumbo al Australian Open 2026 y consolidarse dentro del Top 100 del ranking mundial.

Otros resultados del torneo

La jornada en Auckland también dejó resultados relevantes. La española Kaitlin Quevedo consiguió su primera victoria en el circuito WTA al derrotar a la estadounidense Peyton Stearns, octava favorita, por 6-2 y 7-5. Procedente de la fase previa, Quevedo mostró madurez al revertir un 0-3 en el segundo set.

En otros encuentros, la belga Sofia Costoulas avanzó tras vencer a Whitney Osuigwe, mientras que la austríaca Sinja Kraus superó a Julia Grabher y enfrentará a la británica Francesca Jones, quien eliminó a la estadounidense Emma Navarro.

El triunfo de Zarazúa no solo marca un inicio positivo de temporada, sino que confirma su capacidad para competir y vencer a jugadoras de alto perfil en el circuito internacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.