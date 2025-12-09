‘Checo’ karma: Helmut Marko sale de Red Bull Racing tras fatídico año en Fórmula 1; este es su legado

Tan solo un par de días después de que Max Verstappen y Red Bull Racing terminaran la temporada 2025 de la Fórmula 1 con las manos vacías, la escudería austriaca dio a conocer la salida de Helmut Marko como uno de los asesores del equipo de cara a las próximas campañas.

Fue la misma cuenta del deporte motor estrella a nivel internacional quien dio a conocer la salida del austriaco dentro de Red Bull Racing, lo cual supone cambios importantes para la escudería de cara al inicio de la próxima campaña con Max Verstappen e Isaac Hadjar como los pilotos del equipo.

🚨#ÚLTIMAHORA |🏎️💼 Fin de una era en Red Bull Racing (@redbullracing) Después de más de 20 años, Helmut Marko deja su cargo como asesor del equipo, cerrando un capítulo histórico en la Fórmula 1 🏁✨

¿Por qué era tan importante Helmut Marko en Red Bull Racing?

La salida de Helmut Marko de Red Bull Racing representa un cambio de peso dentro del equipo, pues durante las dos décadas que el austriaco estuvo afiliado a la compañía, supervisó el progreso de 20 pilotos con miras a llegar a la Fórmula 1, entre ellos, Max Verstappen y Sebastian Vettel.

De igual forma, Marko fue uno de los personajes más fundamentales en la escudería como director del programa de jóvenes pilotos, el cual se encarga de ser el semillero de los asientos del equipo dentro de la Fórmula 1.

¿Qué consiguió Helmut Marko para la escudería austriaca?

Helmut Marko fue una de las piezas fundamentales que llevaron a Red Bull Racing a conseguir los campeonatos de constructores en los años 2010, 2011, 2012, 2022 y 2023, así cómo los de pilotos conseguidos por Max Verstappen y Sebastian Vettel.

El austriaco también se encargó de impulsar las carreras de pilotos como Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly, los cuales han sido de los pilotos más destacados dentro del deporte motor en los últimos 10 años.

Las polémicas declaraciones de Marko contra ‘Checo’ Pérez

A pesar de que Helmut Marko es considerado como uno de los pilares en los éxitos conseguidos por Red Bull Racing en los últimos año, el austriaco también estuvo en medio de polémicas por las declaraciones que realizó en contra de Sergio ‘Checo’ Pérez.

En su momento, el ahora exasesor de la escudería llegó a lanzar comentarios discriminatorios contra el mexicano cuando formaba parte de Red Bull Racing, señalando que “Es latinoamericano y no está tan completamente concentrado en su cabeza como Max o Sebastian”.

