Las luchas y la gran despedida del Hijo del Santo de la lucha libre en CDMX

Tras una carrera llena de éxitos con combates en países como Japón, Inglaterra y Estados Unidos, el Hijo del Santo dice adiós a la Lucha libre con un evento que se llevará a cabo este sábado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En su último combate el hijo de la leyenda de plata saldrá acompañado por L.A Park y Santo Jr y se enfrentará a Dr. Wagner Jr, Texano Jr, Ángel Blanco Jr y El Hijo de Fishman.

En la lucha estaba pactado que lucharía Alberto El Patrón; sin embargo el esteta se encuentra dentro del reality de la Granja VIP transmitido por TV Azteca.

¿Qué sabemos sobre la despedida del Hijo del Santo?

El Hijo del Santo ya protagonizó espectáculos el pasado 29 de noviembre en el Domo Care de Monterrey y luego el 6 de diciembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara; ahora dice adiós a los capitalinos con el evento de este 13 de diciembre a las 20:00 horas.

El Hijo del Santo, heredero directo de El Santo, forjó una carrera por más de cuatro décadas. Además de que se va un referente cultural también se retira una de las leyendas que más le abrió puertas a nuevos talentos, ya que varios luchadores lograron salir al extranjero gracias a sus eventos.

¿Cómo logró consolidarse el Hijo del Santo?

El Hijo Santo debutó en los años ochenta y a base de disciplina logró tomar el lugar de su padre, quien no solo logró un impacto en la lucha libre sino en la cultura de México con películas que quedaron en la memoria de la gente.

El hijo del enmascarado de plata creció en los recintos más importantes como la Arena México y el Toreo de Cuatro Caminos. Sus máximas rivalidades son Blue Demon Jr, el Hijo del Perro Aguayo y el Negro Casas por mencionar algunos.

