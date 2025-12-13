Confirman el primer refuerzo de Pumas; goles y números de Juninho con Flamengo

El mercado de transferencias dentro de la Liga MX y a nivel internacional comienza a moverse, pues medios de Brasil y Argentina han confirmado que la directiva de los Pumas de la UNAM llegaron a un acuerdo con el Flamengo para el traspaso del delantero de 29 años de edad, Juninho.

Información dada a conocer por ESPN Brasil así como por César Luis Merlo, confirmaron que los de la Universidad Nacional Autónoma de México cerraron el acuerdo por el traspaso del campeón de la Copa Libertadores por una cifra estimada en los 5 millones de dólares.

🚨#AlertaADN



Miguel Mejía Barón renunció como vicepresidente deportivo de Pumas pic.twitter.com/pGkIM0rwPk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo juega Juninho, nuevo delantero de Pumas?

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Juninho ha logrado destacar dentro de clubes como el Qarabag y el GD Chaves, clubes con los que ha logrado marcar la mayor cantidad de goles a lo largo de su trayectoria.

El delantero brasileño ha destacado gracias a su potencia física, disparo de media y larga distancia, así como por la definición que tiene en el juego aéreo y el desmarque por posicionamiento en las espaldas de sus rivales.

Números y estadísticas de Juninho con Flamengo

A pesar de que el delantero brasileño logró cerrar un paso de ensueño con el Qarabag del futbol de Azerbaiyán gracias a los 41 goles que marcó en 81 partidos, la realidad es que Juninho tuvo un paso catastrófico con el Flamengo en la liga de Brasil.

Y es que en los 32 partidos que disputó el delantero con los rojinegros, únicamente pudo disputar 876 minutos en los que aportó solamente con cuatro anotaciones, esto a pesar de llegar para ser uno de los referentes del club en el ataque.

Rumores de fichajes en Pumas

Más allá de la confirmación del nuevo fichaje de los Pumas para el Clausura 2025 de la Liga MX, es importante señalar que el futbol de estufa señala que los de la UNAM están buscando también al colombiano Diber Cambindo y a Óscar Estupiñán, el cual llegaría como agente libre.

A pesar de esos nombres, también se especula con el posible fichaje de un defensor y un mediocampista más para apuntalar la plantilla de Efraín Juárez.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.