Números y video con las mejores jugadas de Brian Gutiérrez, nuevo refuerzo de Chivas

A tan solo dos semanas de haber culminado de forma oficial su participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este viernes 12 de diciembre arribó a la ciudad de Guadalajara el mexicoamericano Brian Gutiérrez, mediocampista que firmará como el primer refuerzo de las Chivas de cara al próximo campeonato.

El juvenil de 22 años de edad llega procedente del Chicago Fire de la MLS, club con el cual disputó un total de 164 partidos logrando destacar a tal grado de ser seleccionado en las categorías inferiores de la Selección de los Estados Unidos.

Números de Brian Gutiérrez, nuevo refuerzo de Chivas para Liga MX

De acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, especializada en el valor y rendimiento de los futbolistas a nivel internacional, Brian Gutiérrez fungió como uno de los jugadores más importantes del Chicago Fire a lo largo de las últimas dos temporadas.

Y es que desde su debut, el mexicoamericano logró contribuir con un total de 21 goles y 25 asistencias en los más de 10 mil 100 minutos que disputó en la MLS con el conjunto de Chicago tanto en la MLS como en Leagues Cup y demás torneos locales en EUA.

Actualmente el valor de Brian Gutiérrez en el mercado internacional es de 5 millones de dólares, lo cual lo colocó como uno de los juveniles mejores valorados dentro de la Major League Soccer.

Video con las mejores jugadas de Brian Gutiérrez

El nuevo refuerzo de las Chivas para el torneo Clausura 2025 de la Liga MX destaca por tener un muy buen golpeo de media y larga distancia, pues como jugador del Chicago Fire sorprendió en más de una ocasión con la potencia y colocación de sus disparos.

Sin embargo y más allá de su pegada a portería, Gutierrez destaca en la generación de juego en espacios reducidos, además de que cuenta con un posicionamiento eficaz en el terreno de juego que le permite tener movilidad por todos los sectores de la cancha.

Lo que caracteriza a Brian Gutiérrez es: golpeo de pelota, generación de juego, regate en espacios reducidos, generación de espacios para sus compañeros, así como el posicionamiento en el terreno de jeugo.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que el nuevo refuerzo de las Chivas podría debutar en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, fecha en la cual se medirán el 10 de enero ante el Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

