Muere a los 14 años de edad Jade Romero Peña, promesa del ciclismo mexicano

El deporte de nuestro país está de luto, pues recientemente se dio a conocer que Jade Romero Peña, promesa del ciclismo mexicano y la cual acababa de ser integrada al equipo profesional de A.R. Monex Pro Cycling Team, murió a los 14 años de edad en el estado de Veracruz.

Fue el mismo equipo de la joven atleta el cual a través de un comunicado emitido vía redes sociales, confirmó el fallecimiento de la juvenil mexicana que formaba parte de la plantilla femenil Sub-17 y la cual, estaba siendo proyectada como una de las ciclistas más prometedoras de nuestro país.

¿De qué murió Jade Romero?

A pesar de que hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo oficial del fallecimiento de Jade Romero, medios locales de Veracruz dieron a conocer que la joven habría muerto tras verse involucrada en un accidente carretero fatal.

“Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Jade Romero Peña, integrante de nuestro equipo femenil Sub-17 (...) Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano”, se lee en el comunicado emitido por A.R. Monex Pro Cycling Team.

¿Quién era Jade Romero?

Jade Romero, originalidad de Coatzacoalcos, Veracruz, había logrado consolidarse como una de las ciclistas más prometedoras de todo nuestro país, pues su disciplina y constancia la llevaron a formar parte de A.R. Monex Pro Cycling Team, uno de los principales equipos impulsores de ciclismo en nuestro país.

Fue a inicios de diciembre de este 2025, que la misma Jade había confirmado con entusiasmo que se uniría al equipo antes mencionado, el cual es reconocido por haber impulsado la carrera del Isaac del Toro, máximo representante del ciclismo en nuestro país.

La joven ciclista fue integrada en el equipo femenil Sub-17 que disputaría la temporada del próximo 2026.

