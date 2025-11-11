El anuncio de Adidas con Messi, Yamal y Layún para promocionar el Mundial 2026 que está rompiendo las redes

Adidas volvió a sorprender al mundo del deporte con el lanzamiento de su nueva campaña American Preparation , un espectacular anuncio global que celebra el camino rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El comercial, con una estética cinematográfica y toques surrealistas, reúne a Lionel Messi , Lamine Yamal, Florian Wirtz y Miguel Layún, entre otras figuras, en una mezcla de futbol, cultura y preparación de cara a la máxima cita del balompié.

Messi, Yamal y Wirtz: generaciones que se cruzan

El comercial abre con Lionel Messi, vistiendo su icónica camiseta con el 10 de Argentina, quien es acompañado por Florian Wirtz, joven estrella del Bayer Leverkusen, así como Lamine Yamal la joya del Barcelona.

El mensaje central es claro: el futbol entra en una nueva era donde las leyendas y las promesas comparten el mismo sueño rumbo a 2026 .

La aparición de Layún se volvió tendencia en México

Entre las escenas más comentadas aparece Miguel Layún, exjugador del América, leyendo un periódico con titulares sobre los nuevos talentos.

“¡Puff… estos chicos están locos!”, dice en tono divertido antes de dar paso a secuencias que mezclan el futbol con otros deportes como futbol americano y hockey sobre hielo, una clara referencia a la unión entre los tres países sede.

Esto sirvió para que el exseleccionado nacional se volviera tendencia en redes sociales.

El anuncio muestra la Trionda , el balón oficial del Mundial 2026, además de uniformes y accesorios diseñados por Adidas que portarán las selecciones patrocinadas por la marca.

Con el lema “El entrenamiento se siente distinto este año. Esto es Adidas”, la campaña busca conectar emocionalmente con los aficionados y destacar la magnitud del torneo que volverá a realizarse en territorio norteamericano después de más de tres décadas.

El millonario acuerdo entre Adidas y la FIFA

El lanzamiento de American Preparation coincide con la presunta renovación del acuerdo histórico entre Adidas y la FIFA, vigente desde 1970. Según medios especializados como The Hungry Times, la marca alemana extendió su contrato hasta 2030, garantizando su papel como proveedor oficial del balón y patrocinador global de la Copa del Mundo.

Este nuevo trato representa el mayor acuerdo de patrocinio en la historia de la FIFA, asegurando a Adidas un lugar privilegiado en el evento deportivo más visto del planeta.

