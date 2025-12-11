Última oportunidad para conseguir boletos para el Mundial 2026: Abren registro para el sorteo aleatorio

El próximo 11 de junio será la gran inauguración del Mundial de 2026 y literalmente hay millones de personas que desean ir a alguno de los partidos. Si tú eres una de ellas, te contamos los detalles sobre el último sorteo aleatorio para poder comprar boletos a un precio original.

Y es que en la reventa el precio de los boletos se disparará a más del triple dependiendo del partido. Sin duda, los juegos de México son los que tienen más demanda, por lo que también puedes usar el sorteo para participar en la compra de boletos para otros partidos y tener más posibilidades de ganar.

Explicación del Sorteo Aleatorio para comprar Boletos del Mundial 2026

Se trata del "Sorteo Aleatorio" de la FIFA , la última oportunidad para conseguir boletos. En este proceso debes crear una cuenta oficial en la página de FIFA y después ingresar al "sorteo aleatorio".

Una vez dentro, aparecen todos los partidos que se van a jugar durante la Copa del Mundo, por lo que tendrás que seleccionar cuáles son los que te interesan (se pueden comprar máximo 4 boletos por partido).

También debes seleccionar la categoría de los boletos que deseas comprar (1, 2 y 3, en donde el precio varía dependiendo de cada una. También hay venta especial para personas con discapacidad.

Una vez seleccionados los partidos de tu interés, aparecerá un total a pagar, por lo que debes confirmar tu lugar en el sorteo ingresando una tarjeta de débito o crédito, a la cual se le cargará el monto en caso de ganar y ser seleccionado para comprar boletos.

Paso a paso para registrarse en el sorteo aleatorio de boletos para el Mundial 2026

El proceso es muy sencillo y todos lo pueden hacer, a continuación, te contamos los detalles para que puedas participar:



Ingresar a la página de la FIFA

Seleccionar " Boletos "

" Iniciar sesión

Seleccionar " Sorteo Aleatorio "

" Seleccionar los boletos que deseas comprar

Agregar una tarjeta de crédito o débito

de crédito o débito Enviar solicitud para participar en el sorteo

Fechas clave del sorteo aleatorio de boletos para el Mundial 2026

La fecha límite para participar enn el sorteo es el 13 de enero (también es la fecha límite para cancelar la solicitud.

(también es la fecha límite para cancelar la solicitud. Publicación de resultados : A partir del 5 de febrero

: A partir del Cobro automático: A partir del 9 de febrero

