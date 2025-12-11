Final Tigres vs Toluca: Ver Transmisión EN VIVO y gratis de la ida en TV Azteca

El próximo campeón del futbol mexicano se decidirá en la final de Tigres vs Toluca , un partido que hace justicia deportiva enfrentando al primero contra el segundo de la tabla general, demostrando que, efectivamente, fueron los dos mejores equipos del último semestre en la Liga MX.

Aunque claro, el título podría quedarse con Toluca, quien se afianzaría como bicampeón si logra imponerse a los 'Felinos'. Por otro lado, el conjunto de Tigres sueña con dar la sorpresa y romper varios récords en el proceso.

TIGRES VS TOLUCA: TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA FINAL DE IDA

El partido se puede disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes, en televisión abierta y también en cualquier dispositivo inteligente. Se puede ver en la aplicación de TV Azteca y también se puede ver en línea en el siguiente link:



TIGRES VS TOLUCA, link de transmisión en vivo por TV Azteca

Minuto a minuto de la final Tigres vs Toluca

Minuto 10: Toluca se hace con la posesión del balón

20:15 horas: ¡COMIENZA LA FINAL!

20:00 horas: Los jugadores salen para el protocolo de inicio de partido

El partido comienza a las 8 de la noche

Habrá un lleno total en el Estadio Universitario, "El Volcán"

19:30 horas: Los equipos salen a calentar

Toluca viene de eliminar a Monterrey en un empate 3-3 (avanzó por mejor lugar en la tabla)

Tigres viene de eliminar a Cruz Azul en un empate 2-2 (avanzó por mejor lugar en la tabla)

19:00 horas: Los equipos llegan al estadio

Alineación del Tigres vs Toluca

Para este partido, Guido Pizarro apostará por sus hombres de confianza, con:



Portería: Nahuel Guzmán

Defensa: Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo y Marco Farfan

Mediocampo: R. Zwarg y Fernando Gorriarán

Delantera: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y André-Pierre Gignac

Del otro lado, el 'Turco' Mohamed sigue con cambios por la lesión de Alexis Vega , pero con una formación sólida:



Portería: Hugo González

Defensa: S. Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampo: Franco Romero y Marcel Ruíz

Delantera: Nico Castro, Paulinho y Jesús Angulo

