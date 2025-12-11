Final Tigres vs Toluca: Ver Transmisión EN VIVO y gratis de la ida en TV Azteca
La final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX de Tigres vs Toluca se jugará en el Estadio Universitario, mejor conocido como “El Volcán”.
El próximo campeón del futbol mexicano se decidirá en la final de Tigres vs Toluca , un partido que hace justicia deportiva enfrentando al primero contra el segundo de la tabla general, demostrando que, efectivamente, fueron los dos mejores equipos del último semestre en la Liga MX.
Aunque claro, el título podría quedarse con Toluca, quien se afianzaría como bicampeón si logra imponerse a los 'Felinos'. Por otro lado, el conjunto de Tigres sueña con dar la sorpresa y romper varios récords en el proceso.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
TIGRES VS TOLUCA: TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA FINAL DE IDA
El partido se puede disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes, en televisión abierta y también en cualquier dispositivo inteligente. Se puede ver en la aplicación de TV Azteca y también se puede ver en línea en el siguiente link:
- TIGRES VS TOLUCA, link de transmisión en vivo por TV Azteca
Nos vemos al rato por Azteca 7. pic.twitter.com/e7LUw6zq08— Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) December 11, 2025
Minuto a minuto de la final Tigres vs Toluca
- Minuto 10: Toluca se hace con la posesión del balón
- 20:15 horas: ¡COMIENZA LA FINAL!
- 20:00 horas: Los jugadores salen para el protocolo de inicio de partido
- El partido comienza a las 8 de la noche
- Habrá un lleno total en el Estadio Universitario, "El Volcán"
- 19:30 horas: Los equipos salen a calentar
- Toluca viene de eliminar a Monterrey en un empate 3-3 (avanzó por mejor lugar en la tabla)
- Tigres viene de eliminar a Cruz Azul en un empate 2-2 (avanzó por mejor lugar en la tabla)
- 19:00 horas: Los equipos llegan al estadio
-
😎🚍 ¡Llegaron los de La U para esta noche de Final en casa!@GrupoBerel pic.twitter.com/s0db4wmW1O— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025
Alineación del Tigres vs Toluca
Para este partido, Guido Pizarro apostará por sus hombres de confianza, con:
- Portería: Nahuel Guzmán
- Defensa: Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo y Marco Farfan
- Mediocampo: R. Zwarg y Fernando Gorriarán
- Delantera: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y André-Pierre Gignac
Del otro lado, el 'Turco' Mohamed sigue con cambios por la lesión de
Alexis Vega
, pero con una formación sólida:
- Portería: Hugo González
- Defensa: S. Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampo: Franco Romero y Marcel Ruíz
- Delantera: Nico Castro, Paulinho y Jesús Angulo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.