¡Sin aguinaldo! Estos son los entrenadores que fueron destituidos durante el Apertura 2025

La Liga MX se ha consolidado como una de las ligas con mayor número de deserción de entrenadores, ocupando el 6to lugar a nivel mundial en este rubro.

La inestabilidad se debe principalmente a la falta de tiempo para establecer un plan de trabajo con buenas bases. El formato de 2 torneos cortos por año (Apertura y Clausura), presiona a los equipos a tener resultados inmediatos, ya que al tener únicamente 17 jornadas, un mal arranque es muy complicado de revertir.

En promedio la Liga MX, solo un 5.6% de los entrenadores alcanzan a llegar a los dos años y 5.6% logran consolidarse con 3 o más años al mando de sus equipos. Lo cual evidencia la extrema impaciencia por parte de dirigentes y afición.

Los equipos tienen la Liguilla como verdadera meta. No clasificar a ella, o ser eliminado tempranamente, a menudo sella el destino del entrenador. Sumado a esto, hay equipos que históricamente han sido conocidos por tener al menos dos cambios de entrenador al año, los equipos de la Liga MX que lideran en cuanto a cambio de entrenadores son: Atlas, Necaxa, Santos, Cruz Azul y Chivas.

Entrenadores despedidos del Apertura 2025

Gonzalo Pineda – Atlas.

Pablo Guede – Puebla.

Eduardo Berizzo – León.

Jaime Lozano – Pachuca.

Entrenador con peores números en la Liga MX

Actualmente el argentino Fernando Gago es el entrenador con peores números en la Liga MX, además de ser considerado un "traidor" por su tortuoso paso por las Chivas el año pasado. Además de eso, con Necaxa, su actual equipo, tiene números bastante malos, pues apenas logró sumar 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas durante el Apertura 2025.

Al no lograr calificar, la directiva del Necaxa ha tomado la decisión de rescindir su contrato incluso antes de que culmine al 100% el actual torneo. Fuentes cercanas reportan que le "estarían aplicando la misma que él le hizo a Chivas", cuando dejó al club por una propuesta de Boca Juniors, de ser verdad esta información, el club Necaxa ya tendría entrenador en ruta a 2026.

