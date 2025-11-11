La respuesta a si los taxis de aplicación podrían entrar al AICM durante el Mundial 2026
Se prevé que el Mundial 2026 deje una gran derrama económica y el tema de movilidad es fundamental pues los asistentes tendrán que trasladarse hacia diferentes lugares.
Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la CDMX recibirá a millones de visitantes y el tema del transporte ha ido tomando relevancia pues muchos se han cuestionado si los servicios de taxi por aplicación como Uber o Didi podrán operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
¿Los taxis de aplicación podrán entrar al AICM durante el Mundial 2026?
El gobierno de México indicó que se está analizando la situación en coordinación con las autoridades de transporte, pero por ahora hay un acuerdo con los taxistas del aeropuerto y las aplicaciones para que cada uno tenga su lugar.
Destacando que lo más importante es lograr una coordinación ordenada entre todos los prestadores de servicio y evitar conflictos pues lo más importante es que los pasajeros tengan varias opciones claras y seguras.
Preparativos en el AICM y AIFA rumbo al Mundial 2026
Cabe mencionar que el AICM se encuentra en renovación y se han invertido 8 mil millones de pesos para mejorar salas, drenaje y pistas y se prevé que quede listo para marzo de 2026.
Por otro lado, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será sede oficial para el Mundial 2026 y con el tren AIFA-Buenavista, los visitantes podrán moverse con mayor facilidad.
Mundial 2026 en cifras
La Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y se tiene previsto que deje:
- Derrama de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares
- Alrededor de 5.5 millones de visitantes llegarán a nuestro país
- Se elevará la actividad económica de México en un 235%
- Se generará. 24 mil empleos durante el Mundial 2026
- Porcentaje de ocupación del 70%, durante los 5 partidos del Mundial en CDMX
- Se preparan 17 instalaciones deportivas adicionales como sedes de entrenamiento
- Habrá 104 partidos durante 39 días con la participación de 48 selecciones
- Alrededor de 800 mil fans recibirán los tres estadios mexicanos (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
- Se prevé que 6 mil millones de personas vean el Mundial 2026
México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026
