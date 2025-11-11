La respuesta a si los taxis de aplicación podrían entrar al AICM durante el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la CDMX recibirá a millones de visitantes y el tema del transporte ha ido tomando relevancia pues muchos se han cuestionado si los servicios de taxi por aplicación como Uber o Didi podrán operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Los taxis de aplicación podrán entrar al AICM durante el Mundial 2026?

El gobierno de México indicó que se está analizando la situación en coordinación con las autoridades de transporte, pero por ahora hay un acuerdo con los taxistas del aeropuerto y las aplicaciones para que cada uno tenga su lugar.

Destacando que lo más importante es lograr una coordinación ordenada entre todos los prestadores de servicio y evitar conflictos pues lo más importante es que los pasajeros tengan varias opciones claras y seguras.

Preparativos en el AICM y AIFA rumbo al Mundial 2026

Cabe mencionar que el AICM se encuentra en renovación y se han invertido 8 mil millones de pesos para mejorar salas, drenaje y pistas y se prevé que quede listo para marzo de 2026.

Por otro lado, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será sede oficial para el Mundial 2026 y con el tren AIFA-Buenavista, los visitantes podrán moverse con mayor facilidad.

Mundial 2026 en cifras

La Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y se tiene previsto que deje:

Derrama de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares

Alrededor de 5.5 millones de visitantes llegarán a nuestro país

Se elevará la actividad económica de México en un 235%

Se generará. 24 mil empleos durante el Mundial 2026

Porcentaje de ocupación del 70%, durante los 5 partidos del Mundial en CDMX

Se preparan 17 instalaciones deportivas adicionales como sedes de entrenamiento

Habrá 104 partidos durante 39 días con la participación de 48 selecciones

Alrededor de 800 mil fans recibirán los tres estadios mexicanos (CDMX, Guadalajara, Monterrey)

Se prevé que 6 mil millones de personas vean el Mundial 2026

