¡Descansa en Paz! Fallece Roscoe Hamilton; el bulldog inglés del piloto Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, múltiple campeón de la F1 y uno de los rostros más conocidos del deporte británico, anunció la muerte de su bulldog inglés, Roscoe Hamilton .

El deceso habría ocurrido el domingo 28 de septiembre por la tarde. Para los conocedores del deporte motor esta fue una trágica noticia, Roscoe Hamilton se había convertido en uno de los referentes de la cultura automovilística. Era común ver en los distintos circuitos a Roscoe quién era gratamente recibido por pilotos, equipos y aficionados.

De esto murió Roscoe Hamilton

Roscoe Hamilton murió a los 12 años de edad tras una serie de complicaciones médicas, provocadas por una neumonía.

Hace un par de días el propio Lewis Hamilton informó que Roscoe, había sido internado de emergencia después de presentar complicaciones respiratorias.

Fueron alrededor de cuatro días de tensión máxima para el piloto principal de la escudería Ferrari, quien incluso tuvo que ausentarse un tiempo de las actividades de su equipo para poder acompañar a su mascota.

El piloto de reserva de Ferrari, Zhou Guanyu fue el sustituto junto con el también titular Charles Leclerc para la prueba de neumáticos Pirelli en Mugello.

Después de intensos días de lucha, Roscoe Hamilton tuvo una recaída fuerte que devino en un paro cardiaco. Posterior a eso, quedó en estado de coma tras ser reanimado.

Al paso de un par de días más, el bulldog inglés se mantenía gracias a asistencia vital. Finalmente se optó por la decisión más viable, la cuál era dormirlo.

Quién era Roscoe Hamilton

Roscoe Hamilton era el bulldog inglés del piloto Lewis Hamilton. Esta singular mascota de 12 años era una de las presencias más recurrentes para los aficionados de la F1.

La popularidad del cachorro era tanta que, contaba con una cuenta propia de instagram con más de un millón de seguidores. A lo largo de su carrera Roscoe fue embajador de distintas marcas, participó en múltiples videos musicales y tuvo su propia portada en la revista Dogue .

Así despidió Lewis Hamilton a Roscoe

Lewis Hamilton compartió un emotivo mensaje de despedida para Roscoe en su cuenta de instagram, donde dejó en claro que este era uno de los momentos más difíciles de su viday declaró lo siguiente.

Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio. -Lewis Hamilton en IG.

