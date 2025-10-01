¡Vuelve la rivalidad! Hora y señal para ver el Toluca vs LA Galaxy por el Campeones Cup 2025

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS vuelve este miércoles 1 de octubre, pues en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, se disputará el partido Toluca vs LA Galaxy correspondiente al título de Campeones Cup 2025 que se encarga de medir al vigente monarca del futbol azteca y de los Estados Unidos (EUA).

El enfrentamiento entre los Diablos y los angelinos levanta mucha expectativa a nivel nacional e internacional, pues este trofeo únicamente lo han ganado dos equipos de la Liga MX en las seis ediciones que se han disputado hasta antes de este 2025.

¿Por dónde ver el Toluca vs LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

El partido Toluca vs LA Galaxy se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming de paga Vix, la cual contará con la transmisión dentro de toda la República Mexicana este miércoles 1 de octubre.

Por otro lado, el compromiso también se podrá ver a través de la señal del canal nueve en la hora antes mencionada. Es importante señalar que la transmisión del juego está pactada al menos 10 minutos antes del silbatazo inicial del cotejo.

¿En dónde se jugará el Toluca vs LA Galaxy?

A pesar de ser un torneo internacional entre equipos de la Liga MX y la misma MLS, el compromiso se llevará a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, el cual es la casa del LAFC del futbol de los Estados Unidos.

Se espera que el inmueble con capacidad para más de 22 mil aficionados, esté completamente lleno y muestre una grada neutral entre los aficionados del Toluca y del mismo LA Galaxy.

¿Cómo llegan el Toluca y el LA Galaxy para el juego del Campeones Cup?

Los dirigidos por Antonio “El Turco” Mohamed llegan con una racha de cinco partidos ganados de manera consecutiva, pues en su último entrenamiento de la Liga MX vencieron por marcador de 3-1 a los Cañoneros de Mazatlán en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Por su parte, los de la MLS se encuentran en uno de los momentos más inestables de los últimos meses, pues en sus últimos cuatro compromisos disputados suman dos empates, una derrota y una sola victoria que consiguieron ante el Sporting Kansas City el pasado 27 de septiembre.

Ganadores históricos del Campeones Cup

Como bien se mencionó anteriormente, esta será la séptima vez que se dispute este trofeo internacional, pues más allá del Toluca vs LA Galaxy, los enfrentamientos con todo y campeón quedaron de la siguiente manera:

Tigres vs Toronto en 2018: 3-1

Atlanta United vs América en 2019: 3-2

Columbus Crew vs Cruz Azul en 2021: 2-0

New York City vs Atlas en 2022: 2-0

Tigres vs LAFC en 2023: 4-2 en penales

América vs Columbus Crew en 2024: 5-4 en penales

