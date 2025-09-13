Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo y gana medalla de plata

El mexicano Uziel Muñoz hizo historia en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 al ganar la medalla de plata en la final de impulso de bala rompiendo un récord nacional y convirtiéndose en el primer atleta latinoamericano en ganar una presea en el Mundial en esta disciplina.

Uziel Muñoz nació en el municipio de Nuevo Casas Grande en Chihuahua y comenzó a interesarse por el atletismo desde muy joven. En las competencias juveniles destacó por sus habilidades y se estableció como una promesa en el deporte.

Uziel Muñoz gana medalla de plata en Tokio

A pesar de que en su último lanzamiento Uziel Muñoz se mantenía fuera del podio consiguió romper su propia marca que tenía de 21.88 metros en 2023 y logró 21.97 metros.

Con ese resultado, Muñoz consiguió el segundo lugar solo detrás del estadounidense Ryan Crouser que obtuvo el oro con 22.34 metros, la mejor marca de la temporada. Mientras que el italiano Leonardo Fabbri consiguió el bronce con 21.94 metros.

El mayor logro de Uziel Muñoz

Cabe señalar que esta es la segunda vez que el mexicano llega a una final en campeonatos mundiales. Con esta medalla de plata, México suma 14 en los Mundiales de Atletismo ; tres oros, cuatro platas y siete bronces.

Este resultado es el mayor logro para Uziel Muñoz quien ganó un oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023. Anteriormente en el Mundial de Eugene 2022 avanzó a la final pero quedó en el lugar 11. En los Juegos Olímpicos Paris 2024 quedó en octavo lugar.

Mexicanos que participarán en Tokio 2025

En el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 , participarán 19 mexicanos:

Mujeres:

Miriam Sánchez—200m

Isabel Oropeza—Maratón

Margarita Hernández—Maratón

Alegna González- 20k marcha

Ilse Guerrero – 20k marcha

Alejandra Ortega – 20k marcha

Hombres:

Eduardo Herrera— 5,000m

Edgar Rivera— Salto de Altura

Erick Portillo— Salto de Altura

Marcelo Laguera- Maratón

Juan Joel Pacheco- Maratón

José Luis Doctor —20k Marcha

Ricardo Ortiz—20k Marcha

Noel Chama—20k Marcha

