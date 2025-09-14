¿Se acabó la temporada para Bengals? Joe Burrow sufre lesión que lo dejaría fuera por meses

Cincinnati Bengals comenzó de gran manera la temporada 2025-2026 de la NFL, aunque sus buenos resultados podrían irse con la lesión de Joe Burrow , quien tuvo que salir durante el partido de la semana 2 ante Jacksonville Jaguars.

Aunque Bengals ganó 31 - 27 a Jaguars, el encuentro deja un sabor amargo en la afición y en la institución, ya que su quarterback titular sufrió una lesión de grado 3 que lo dejaría fuera durante, al menos, tres meses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La lesión de Joe Burrow

De acuerdo con la NFL, Joe sufrió una lesión en el dedo del pie que requeriría cirugía y esto lo alejará de las canchas durante media temporada. La lesión es en el dedo gordo del pie, el cual es clave para cualquier actividad de la NFL.

Burrow sintió molestias durante el partido vs Jacksonville y tuvo que salir. Poco después se confirmó la gravedad de su lesión y ahora la afición de Cincinnati teme lo peor, ya que los buenos resultados sin su jugador estrella parece una tarea difícil de conseguir.

Los partidos que se perdería Joe Burrow

En caso de recuperarse en tres meses, la estrella de Cincinnati que ya los llevó a ganar una final de conferencia y a un Super Bowl se quedaría sin jugar ante:

Vikings MInnesota

Broncos Denver

Lions Detroit

Packers Green Bay

Steelers Pittsburgh

Jets New York

Bears Chicago

Steelers Pittsburgh

Patriots New England

Ravens Baltimore

Bills Buffalo

Ravens Baltimore

Con suerte, Burrow regresaría para el partido del 21 de diciembre de Miami Dolphins vs Bengals, aunque para ese entonces ya se habría perdido 12 partidos de temporada regular.

Bengals QB Joe Burrow feared to have suffered a Grade 3 turf toe injury that will require surgery and sideline him at least three months. (via @Rapsheet, @TomPelissero) pic.twitter.com/lxVnTj235H — NFL (@NFL) September 15, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.