¡Déjense venir! Confirman partido de México vs Uruguay en territorio azteca

Ya es oficial, México vs Uruguay tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre, como uno de los últimos partidos que enfrentará la Selección Mexicana este 2025 y también uno de sus últimos compromisos antes del Mundial del 2026.

La intención de la Federación Mexicana de Futbol es conseguir rivales de primer nivel para México en los partidos amistosos que le quedan antes de la justa mundialista y han cumplido de gran manera, confirmando un amistoso contra los ‘charruas’ una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fecha y hora del México vs Uruguay

Es así que México y Uruguay se verán las caras el 15 de noviembre; aunque el horario todavía no se ha revelado, al ser un compromiso que se jugará en territorio mexicano, tendrá la programación estelar y podría comenzar entre las 19 y las 21:00 horas.

Este partido corresponde a la fecha FIFA de noviembre, la última que habrá antes del sorteo de la Copa del Mundo , por lo que pare ese entonces comenzaremos a concoer a todas las selecciones que estarán en el Mundial más grande de la historia.

Estadio TSM Corona, el recinto confirmado para el México vs Uruguay

Por si fuera poco, la gran sorpresa del anuncio fue el lugar donde jugará la Selección Mexicana. Se estipuló con que podría estar en alguno de los recintos que será mundialista como lo son el Akron en Jalisco y el BBVA en Monterrey, pero no.

Incluso se especuló con que el partido se podría jugar en Ciudad Universitaria en la CDMX o en el Cuauhtémoc de Puebla, sin embargo, para sorpresa de todos, el México vs Uruguay será en el Estadio TSM Corona, en Torreón, la casa del equipo de Santos Laguna.

¡Partido ante rival mundialista! 🇺🇾



Volvemos a Torreón para continuar nuestra preparación rumbo al Mundial 2026 y lo haremos ante una Selección de gran exigencia. ⚽️🔥#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/yZ0jH6KogG — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2025

Una prueba de fuego para México rumbo al Mundial 2026

Y sí, Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Avanzón en el 4to lugar en las eliminatorias de CONMEBOL , con 28 puntos (igualado con Colombia), solo por detrás de Ecuador y Argentina.

Asimismo, bajo la dirección del ‘Loco’ Bielsa, los ‘charruas’ han mejorado su desempeño y son un serio contendiente para trascender en el próximo Mundial, por lo que México tiene que aprovechar este partido amistoso para medirse ante un rival de peso.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.