Regreso de la Liga MX: Fechas de los clásicos América vs Chivas, América vs Cruz Azul y América vs Pumas

Desde el pasado 23 de agosto de este 2024 regresó de manera oficial la actividad de la Liga MX luego del parón por la Leagues Cup, lo cual también significa que cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de los tres clásicos más importantes del futbol mexicano.

Clubes como el América, Chivas, Cruz Azul y Pumas continúan en la búsqueda de llegar y mantenerse en lo más alto de la tabla general, por lo cual los enfrentamientos directos entre estas escuadras podría marcar su destino en el torneo Apertura 2024.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles en relación a cuándo y en dónde se disputarán los clásicos de la Liga MX América vs Chivas, América vs Cruz Azul y el América vs Pumas de este Apertura 2024.

¿Cuándo se juega el Clásico Jóven Cruz Azul vs América de la Liga MX?

El primero de estos tres clásicos o derbis de la Liga MX será justamente el Clásico Jóven con el Cruz Azul vs América. Este enfrentamiento se dará en el partido correspondiente a la Jornada 6 el próximo sábado 31 de agosto en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes también conocido como “El Azul”.

¿Cuándo es el Clásico Nacional América vs Chivas de la Liga MX?

Por su parte el América vs Chivas, el partido más pasional e importante de la Liga MX, se estará disputando una semana después del Clásico Jóven, es decir, será hasta el sábado 14 de septiembre que se esté llevando a cabo el Clásico Nacional entre los clubes más ganadores del futbol nacional.

Este enfrentamiento se estará llevando a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa provisional del América mientras duren las remodelaciones del Estadio Azteca.

¿Cuándo es el Clásico Capitalino América vs Pumas de la Liga MX?

Varias semanas y jornadas después se estará disputando el América vs Pumas, también conocido como el Clásico Capitalino. Este enfrentamiento entre azulcremas y universitarios se disputará hasta el 29 de septiembre de igual forma en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo es el Clásico Regio de la Liga MX?

En cuanto al Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres, el partido está programado para disputarse en las jornadas finales del Apertura 2024 de la Liga MX, pues el compromiso se jugará hasta el 19 de octubre en la cancha del Estadio BBVA en la sultana del norte.

