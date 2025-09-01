Los juegos y dónde ver la semana 1 de la temporada 2025 de la NFL

Este jueves 4 de septiembre regresan los emparrillados a pantallas de todo el mundo, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas ningún partido de la temporada 2025 de la NFL.

El partido que inaugurará la temporada será un choque imperdible entre los actuales poseedores del trofeo Vince Lombardi — las Philadelphia Eagles — y los Dallas Cowboys .

Los vaqueros llegan renovados y en busca de retomar su lugar como una de las franquicias más importantes y ganadoras de la NFL.

Eagles vs Cowboys

El primer encuentro de la temporada de la NFL promete ser un verdadero choque de trenes. Las Águilas quieren repetir y respaldar su estatus de campeones, pero delante tendrán a unos Vaqueros que llegan con plantilla fresca y hambre de revancha ante un rival histórico.

A pesar de los bajones y las fuertes críticas, Dak Prescott regresa para una temporada más con el equipo de América. Este además será el debut de Brian Schottenheimer como head coach de los Dallas Cowboys.

Este encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 6:30 p.m. hora local de la CDMX, la transmisión estará a cargo de DAZN y CBS.

Calendario completo de la semana 1 de la NFL

Viernes 5 de septiembre:



Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs (Sao Paulo, Brasil - Corinthians Arena) | 8:15 p.m. ET | YouTube

Domingo 7 de septiembre:



Las Vegas Raiders vs New England Patriots | 1:00 p.m. ET | CBS

Pittsburgh Steelers vs New York Jets | 1:00 p.m. ET | CBS

Miami Dolphins vs Indianapolis Colts | 1:00 p.m. ET | CBS

Arizona Cardinals vs New Orleans Saints | 1:00 p.m. ET | CBS

New York Giants vs Washington Commanders | 1:00 p.m. ET | FOX

Carolina Panthers vs Jacksonville Jaguars | 1:00 p.m. ET | FOX

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns | 1:00 p.m. ET | FOX

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons | 1:00 p.m. ET | FOX

Tennessee Titans vs Denver Broncos | 4:05 p.m. ET | FOX

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | 4:05 p.m. ET | FOX

Detroit Lions vs Green Bay Packers | 4:25 p.m. ET | FOX

Houston Texans vs Los Angeles Rams | 4:25 p.m. ET | CBS

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills | 8:20 p.m. ET | NBC

¿Dónde se jugarán los partidos internacionales de la NFL?

La temporada 2025 de la NFL estará marcada por la gran cantidad de juegos que se realizarán fuera de Estados Unidos. Esta estrategia publicitaria busca incentivar el gusto por el fútbol americano en otras regiones del mundo y llevar el espectáculo y parafernalia de la NFL a otras latitudes.

Son 7 los partidos que se jugarán internacionalmente a lo largo de 5 ciudades, y con 13 franquicias participantes.

NFL Game Pass

El NFL Game Pass es el servicio de streaming más completo para disfrutar de la NFL. Esta plataforma te permite disfrutar todos los juegos de manera exclusiva y en vivo a través de tus dispositivos móviles o pantallas inteligentes.

Además contiene una serie de contenido exclusivo como los NFL Red Zone, Playoffs y el Super Bowl LX.

Para los aficionados mexicanos es posible acceder al Game Pass mediante un plug-in de la plataforma DAZN , el cual tiene un precio de entre $540 mxn y $610mxn dependiendo del paquete que elijas.

