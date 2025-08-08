TV Azteca volverá a transmitir partidos de la NFL este 2025

En una alianza estratégica que refuerza la presencia del futbol americano en México, TV Azteca Deportes y los Los Ángeles Rams han firmado un acuerdo para transmitir en exclusiva los tres partidos de la pretemporada 2025.

Esta colaboración refleja el compromiso de la televisora por acercar contenidos deportivos de alto nivel a su público.

Fechas y rivales de pretemporada que podrás ver por TV Azteca

La cobertura arrancará el sábado 9 de agosto con el enfrentamiento contra los Dallas Cowboys en el SoFi Stadium.

La siguiente cita será el 16 de agosto, cuando los Rams reciban a los Los Angeles Chargers, también en su estadio local.

Finalmente, el calendario se cierra el 23 de agosto con un duelo en contra de los Cleveland Browns, esta vez como visitantes en el Huntington Bank Field.

Así será la cobertura de los partidos de la NFL por TV Azteca

Además de los partidos, TV Azteca Deportes complementará la experiencia de los aficionados con contenido especial: cápsulas informativas, entrevistas, análisis y material exclusivo para sus plataformas digitales y televisión.

La narración estará a cargo de Eduardo Ruiz y Pablo de Rubens, mientras que Andrea Sola se incorporará como analista de color, aportando contexto y emoción a cada jugada.

Historia de los Rams en la NFL

Los Ángeles Rams son una de las franquicias más emblemáticas de la NFL. Fundados en 1936 en Cleveland, han pasado por ciudades como San Luis, Missouri, antes de regresar a Los Ángeles en 2016.

Actualmente juegan sus partidos como locales en el moderno SoFi Stadium y cuentan con dos campeonatos de Super Bowl en su haber: el XXXIV y el LVI.

Con esta alianza, TV Azteca Deportes reafirma su liderazgo en el espacio deportivo mexicano, ofreciendo una ventana privilegiada al emocionante mundo de la NFL.

