Él es Travis Kelce, la estrella de la NFL con quien Taylor Swift se comprometió

Travis Kelce y Taylor Swift acaban de hacer oficial su compromiso, la estrella del pop y el jugador de la NFL se casarán. Tras dos años de noviazgo han hecho oficial su compromiso en uno de los romances más mediáticos de los últimos años, pues el receptor de los Kansas City Chiefs es pieza clave en su equipo y su amor por la cantante se ha vuelto tendencia en más de una ocasión.

Travis Kelce tiene 35 años de edad y es uno de los cómplices de Patrick Mahomes para haber conseguido varios campeonatos con los Jefes de Kansas City. Originario de Westlake, Ohio el receptor se ha convertido en una figura de la NFL, sin embargo, la recepción más grande en su vida se dio hace poco más de dos años cuando se convirtió en novio de la estrella internacional que ha batido récords de ventas y presentaciones en todo el mundo.

Kelce cuenta con tres anillos de Super Bowl ganados en 2020, 2023 y 2024 convirtiéndose en uno de los pilares de su equipo y consiguiendo una importante marca de yardas con los Kansas City Chiefs de la mano de Patrick Mahomes.

Estadísticas de Travis Kelce en la NFL

En noviembre de 2023, Travis Kelce se convirtió en el jugador con más yardas por recepción en la historia de los Kansas City Chiefs. Entre otras marcas es el tight end con más yardas por aire y con más recepciones en toda la historia de los playoffs de la NFL. Para diciembre de 2024, Kelce rompió el récord del jugador con mayor cantidad de recepciones de touchdown en los Chiefs; consiguiendo 77 recepciones.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL en 2023 su carrera sigue en ascenso y se espera que continúe ganando títulos con los Chiefs y rompiendo marcas en el emparrillado.

La historia de amor de Travis Kelce con Taylor Swift

En 2023 Taylor Swift fue captada en en un partido de los Kansas City Chiefs apoyando a Kelce en un palco y aunque en un principio su noviazgo era un secreto, fue ahí donde los rumores terminaron y se confirmó una de las historias de amor más llamativas de los últimos tiempos.

Las swifties, como se les dice a las fans de Taylor , enloquecieron con la noticia y poco a poco la NFL y las transmisiones de los Kansas City Chiefs se enfocaron en el romance, pues incluso en los Super Bowls donde la intérprete de Blank Space ha ido a apoyar a su ahora prometido se han levantado apuestas de cuántas veces sería enfocada por las cámaras.

¿Cuándo se van a casar Taylor Swift y Travis Kelce?

En una publicación conjunta divulgada en las redes sociales de la pareja y con el mensaje “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar” las estrellas dieron a conocer que contraerán nupcias, sin embargo, no hay fecha para que el matrimonio se lleve a cabo, lo que sí hay es un anillo de compromiso que está valuado en un millón de dólares aproximadamente .

