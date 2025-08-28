NFL y Nike presentan los increíbles uniformes RIVALRIES para la temporada 2025
Los uniformes de RIVALRIES se utilizarán en partidos especiales de la NFL durante este 2025 y sus diseños han enamorado a los aficionados.
Una de las grandes novedades de la NFL para esta temporada 2025 serán los uniformes Rivalries, diseñados exclusivamente por Nike solo para sus duelos divisionales, con una propuesta nunca antes vista.
Sí, los duelos divisionales son partidos tan importantes que ahora contarán con una equipación especial solo para ese juego. Esa es la idea de Nike con estos uniformes y los diseños cumplieron ampliamente con las expectativas.
¿Qué equipos de la NFL tendrán uniformes Rivalries?
En esta ocasión, serán 8 equipos de la
NFL
los que podrán contar con estos uniformes especiales, 4 de la Nacional y 4 de la Americana:
- Buffalo Bills
- New England Patriots
- New York Jets
- Miami Dolphines
- 49ers San Francisco
- Seattle Seahawks
- Los Angeles Rams
- Arizona Cardinals
Entre la lista encontramos algunos de los equipos más famosos del mundo, por lo que la venta de esta nueva indumentaria podría ser un éxito rotundo en las tiendas, considerando que podrían valer mucho para los coleccionistas en el futuro.
Así se ven los uniformes Rivalries de la NFL 2025
- Miami Dolphins se robó los reflectores con un diseño negro y elegante, que se extendió hasta el caso y que, hasta ahora, ha sido el más comentado en redes sociales.
- Buffalo Bills. En contraste, los Bills tendrán un uniforme blanco, también muy elegante, mucho más limpio que el que acostumban, y con números plateados.
Big 𝑺𝑯𝑵𝑶𝑾 vibes. ❄️@DDawkins66 | #BillsMafia pic.twitter.com/17MxHk86lS— Buffalo Bills (@BuffaloBills) August 28, 2025
- New England Patriots. El equipo de Nueva Inglaterra lucirá una inudmentaria gris, que recordará a sus épocas pasadas, con un diseño limpio y lleno de nostalgia.
- New York Jets. El uniforme de los Jets tendrá un color verde muy diferente al que nos tiene acostumbrados, mucho más oscuro y con una apariencia ruda y de antaño.
- 49ers San Francisco. Los de San Francisco también quisieron romper cualquier esquema y ahora tendrán un uniforme color negro, en donde los números en color rojo van a resaltar de manera increíble.
- Seattle Seahawks. Por su parte, Seattle tendrá un estilo un poco más ‘tradicional’, aunque, a diferencia de los demás, su uniforme no será completamente limpio y tendrá detalles en los hombros.
- Los Angeles Rams. El diseño de los Rams fue uno de los más bonitos, con un negro elegante y también con tonos azules y amarillos en los hombros que combinan a la perfección.
Spectacular. Give me 14 of em. pic.twitter.com/OFgKko6DGl— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 28, 2025
- Arizona Cardinals. Por último, la indumentaria de Arizona también tiene varias sorpresas, ya que en lugar de apostar por un blanco completo, tendrá manchas peculiares en todo el uniforme.
a closer look for y'all pic.twitter.com/GaoTT7Pss2— Arizona Cardinals (@AZCardinals) August 28, 2025
