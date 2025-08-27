Jay Cutler, ex jugador de la NFL, es sentenciado a 4 días de prisión

El ex jugador de los Chicago Bears tendrá que pasar un tiempo tras las rejas después de declararse culpable de conducir en estado de ebriedad, en Tennessee.

Cutler fue condenado a cuatro días de cárcel, además deberá pagar una multa de $350 USD y deberá asistir a un taller para la prevención de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Jay Cutler también perdera su licencia de conducir por un tiempo indefinido.

Después de cumplir con su castigo, el juez que lo declaró culpable también le impuso un año de arresto domiciliario retroactivo, a partir del día en que termine su sentencia de 4 días.

De esto se le acusa a Jay Cutler

En octubre de 2024, Cutler fue arrestado en Tennessee, acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de posesión de armas de fuego.

A Cutler también se le acusa de falta de diligencia, tras negarse a realizar una prueba de alcohol en la sangre. Cutler tuvo que pagar una multa de 5 mil dólares para poder ser liberado de su encarcelamiento en el condado de Williamson.

El informe oficial del accidente reporta que alrededor de las 5:00 p.m. — elementos de la policía local acudieron a cubrir un accidente automovilístico, al llegar encontraron dos autos estrellados y se les informó que uno de los conductores intentó pagar 2 mil dólares para que no le hablara a los oficiales —Según los oficiales, Cutler tenía dificultad para hablar y un evidente aliento alcohólico, al registrar su camioneta Dodge Ram blanca, los agentes reportan haber encontrado un rifle y una pistola de tipo Glock.

Estos son los números de Jay Cutler en la NFL

Durante su carrera de 12 años en la NFL, el veterano de 42 registró los siguientes números:



Yardas por pase: 35,133

35,133 Touchdowns por pase: 227

227 Intercepciones: 160

160 Índice de pasador: 85.3

85.3 Juegos como titular: 153

153 Victorias y derrotas (QB record): 74-79

74-79 Porcentaje de pases completados: 62.



Durante su carrera, destaca su paso por los Chicago Bears donde fue seleccionado al Pro Bowl en 2008. Fue incluido en la lista de los “100 mejores jugadores de todos los tiempos de los Chicago Bears” y lideró a los Bears a un título divisional en 2010.

