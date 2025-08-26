El nuevo órgano rector del boxeo olímpico implementará pruebas de sexo obligatorias para sus comoetencias femeniles.

Después de la salida del IBA (International Boxing Association) como el ente rector del boxeo olímpico a nivel mundial, el World Boxing se ha consagrado como el nuevo regulador del boxeo olímpico, este cambio fue en parte por las múltiples denuncias de corrupción de la IBA en competencias internacionales y juegos olímpicos.

Recordemos que fue en 2023 cuando el Comité Olímpico Internacional implementó acciones para desvincular cualquier tipo de injerencia del IBA en el boxeo olímpico.

El 20 de agosto de 2025 la World Boxing dió a conocer su nueva política de pruebas de sexo obligatorias para todas sus competemcias internacionales. Estas pruebas se aplicarán para todos los atletas mayores de 18 años.

La política está diseñada para garantizar la seguridad de todos los participantes y ofrecer un campo de juego competitivo nivelado para hombres y mujeres y significa que todos los atletas mayores de 18 años que quieran participar en una competencia propiedad de o sancionada por World Boxing -World Boxing

Esta nueva norma entrará en vigor para el Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool, el cual se realiza del 4 al 14 de septiembre, la política de ‘elegibilidad de sexo’ fue elavorada por un comité médico y un grupo antidopaje.

Esto es lo que examinarán las pruebas del World Boxing

La prueba a la que se someterá a las y los atletas que deseen participar en competencias del World Boxing será una PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Una prueba de detección genética médica equivalente y funcional para determinar su sexo al nacer y su elegibilidad para competir.

Esta prueba genética única determiná el sexo de nacimiento y por lo tanto legitibilidad en las competencias del World Boxing.

¿Qué es la World Boxing?

El World Boxing es una organización regidora de boxeo a nivel mundial, es originaria de Frankfurt y actualmente está dirigida por Boris van der Vorst.

Este ente regulador tiene presencia en más de 100 países y está avalado por el Comité Olímpico Internacional.

¿Qué va a pasar con el boxeo en los próximos juegos olímpicos?

Al día de hoy todavía no tenemos la certeza de que va a pasar con el boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Hace un tiempo se había rumorado de la salida del boxeo como competencia olímpica.

Los roces entre el Comité Olímpico Internacional y el IBA terminaron por fracturar la relación, es por eso que en París 2024 no se permitió que la IBA regulará esa competencia.

Caso Imane Khelif

El caso de la boxeadora argelina Imane Khelif ha sido un punto de quiebre para mirar al boxeo femenil. Esta boxeadora ganó una medalla de oro en París 2024, pero fue duramente criticada, ya que algunas personas consideraban que se trataba de una persona transgénero por su apariencia fisica.

Hace un par de días se filtró el rumor de su posible retiro del boxeo a causa de la presión mediática por parte de lo detractores.

