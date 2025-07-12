El mexicano Isaac del Toro se convirtió en líder en el Tour de Austria 2025 al conseguir el primer lugar en la cuarta etapa, con ello suma 3 triunfos al hilo.

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La jornada fue de 142.9 kilómetros y 3 mil 500 metros de desnivel positivo que terminó en el puerto alpino de Kühtai.

Isaac del Toro gana la cuarta etapa en el Tour de Austria 2025

El ciclista mexicano logró un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 20 segundos, en segundo lugar quedó Archie Ryan por 4 segundos y Rafal Majka por 6 segundos.

Líder de la clasificación general y por puntos

Con las tres victorias consecutivas que logró Isaac del Toro se convierte en el líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 13:58:08, a 29 segundos de distancia de Archie Ryan y 48 sobre Majka.

Además, lidera la clasificación por puntos portando el maillot verde, y la clasificación de los jóvenes, con el maillot blanco por lo que se convierte en un destacado participante en el ciclismo.

¿Cuántas competencias le faltan a Isaac del Toro?

El domingo 13 de julio se llevará a cabo la última etapa entre Feldkirch y Feldkirch, con 144.1 kilómetros de recorrido y otros 3,338 metros de ascenso y se espera que el mexicano cierre la semana de ensueño con otro triunfo.

Isaac del Toro con tan solo 21 años ganó el segundo lugar en el Giro de Italia y está a un paso de obtener el título del Tour de Austria 2025.

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